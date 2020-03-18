İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti Koronavirüsün Türkiye'ye gelmesiyle tedbir amaçlı evden çıkmama kararı alan oyuncu İrem Sak, ayna karşısına geçerek 3 farklı karaktere büründüğü bir video çekerek Instagram hesabından yayınladı. Oyuncunun gülerek yayınladığı videosunu izleyenler "Prim yapıyorsun" diyerek Sak'a tepki gösterdi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüs, Türkiye'ye de görüldü. Birçok vakanın ülkemizde görünmesinin ardından tedbir alan vatandaşlar evde çıkmama kararı aldı. Tedbir amaçlı evde olan İrek Sak'ın paylaştığı video ise tepki çekti.

EVDE YAPILACAK AKTİVİTELERİ ANLATTI

Virüsün Türkiye'ye gelmesiyle vatandaşların tedbir alması gerektiğine vurgu yapan ünlü isimler "Evde kalın" etiketi altında ev hallerini paylaşmaya başladı. Kısa sürede akım haline gelen çağrıya dahil olan İrem Sak ise oyunculuk yeteneğini sergileyerek 3 farklı karaktere bürünerek bir video çekti. Sak videosunda virüsten korunmak isteyenler için yapılabilecek aktiviteleri, esprili bir dille anlattı.

"PİRİM PEŞİNDE"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren oyuncunun videosu kısa sürede en çok paylaşılan gönderiler arasında yerini aldı. Ancak birçok sosyal medya kullanıcısı ayna karşısına geçerek 3 farklı karaktere bürünen İrem'in prim amaçlı böyle bir video çektiğini söyleyerek tepki gösterdi.