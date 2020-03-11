İrem Derici'yi taciz ettiği gerekçesiyle yargılanan sanık 5 ay hapis cezasına çarptırıldı
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İrem Derici, Harbiye, Magazin, Güncel

İrem Derici'yi taciz ettiği gerekçesiyle yargılanan sanık 5 ay hapis cezasına çarptırıldı

Şarkıcı İrem Derici'nin Harbiye'de oturduğu evin kapısına gelerek taciz ettiği iddiasıyla şikayetçi olduğu, gözaltına alınıp adli kontrol kararıyla serbest bırakılan sanık cinsel taciz suçundan 5 ay 18 gün hapis cezasına çarptırıldı.

11.03.2020 14:37 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:48
İrem Derici'yi taciz ettiği gerekçesiyle yargılanan sanık 5 ay hapis cezasına çarptırıldı

Ünlü şarkıcı İrem Derici, Harbiye'de oturduğu evin kapısına gelerek kendisini taciz eden Erol K.'dan şikayetçi oldu. Gözaltına alınıp adli kontrol kararıyla serbest bırakılan 33 yaşındaki Erol K. "cinsel taciz" suçundan 5 ay 18 gün hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Erol K. hakkında verilen cezada hükmün açıklanması geri bırakıldı.

İREM DURUŞMAYA KATILMADI

İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Erol K. katılmadı. İrem Derici'nin avukatı Ayşegül Mermer salonda hazır bulundu. Müşteki İrem Derici Irak'ta konser vermesi nedeniyle duruşmaya katılamadı.

"SANIĞIN CEZALANDIRILMASINI TALEP EDİYORUZ"

Duruşmada, şarkıcı İrem Derici'nin iş programının yoğun olması nedeniyle duruşmaya katılamadığını belirten avukat Ayşegül Mermer, "Önceki beyanlarımızı tekrar ederiz. Şikayetçiyiz, davaya katılmak istiyoruz. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz. Sanık önceki savunmalarında üzerine atılı suçları kabul etmektedir" şeklinde konuştu.

5 AY 18 GÜN HAPİS CEZASI

Mahkeme hakimi, sanık Erol K.'nın "cinsel taciz" suçunu işlediğini sabit görerek, suçun zincirleme şekilde ve elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıklardan yararlandığını belirterek 5 ay 18 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Hakim, sanık hakkındaki verilen cezada hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

İDDİANAME

İddianamede, müşteki İrem Derici'nin ses sanatçısı olduğu, şüpheli Erol K.'nın ise Derici'nin hayranı olduğu belirtiliyordu. Şüphelinin 3 Haziran 2019 ile 6 Haziran 2019 tarihleri arasında müşteki İrem Derici'ye, "Günaydın aşkım, seviyorum seni, iyi geceler aşkım" şeklinde birçok mesaj göndererek tacizde bulunduğu kaydediliyordu. Şüphelinin 22 Ağustos 2019 tarihinde ise Derici'nin ikametine gittiği, ikamet önünde Derici'nin çalışanına "İrem Hanım'a aşığım" dediği, 26 Ağustos 2019'da ise yine eve giderek zili çaldığı, müştekiye ismiyle seslendiği belirtiliyordu. İddianameye göre, şüpheli Erol K. hakkında "Zincirleme olarak cinsel taciz" suçundan 4 ay 15 günden 3 yıla kadar hapis cezası talep ediliyordu. Sanık Erol K. 27 Ağustos tarihinde gözaltına alınıp adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

İrem Derici'yi taciz ettiği gerekçesiyle yargılanan sanık 5 ay hapis cezasına çarptırıldı

Kaynak: DHA

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Şarkıcı İrem Derici'yi taciz ettiği gerekçesiyle yargılanan sanık 5 ay hapis cezasına çarptırıldı

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Haber Yorumları (1)
VAY BE: ulan ne sapıklar var. bu kadının nesini taciz ediyosun. anlamadım bi türlü.
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