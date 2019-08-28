İrem Derici, saplantılı hayranının serbest bırakılmasına tepki gösterdi

28.08.2019 08:38

Ünlü şarkıcı İrem Derici, kendisine önce mesaj göndererek rahatsız eden sonra da geçtiğimiz akşam Harbiye'deki evine kadar gelen kişiden şikayetçi oldu. Olay yerinde gözaltına alınan ve cinsel taciz suçundan adliyeye gönderilen hayran, dün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İrem Derici hem bu karara hem de kendisini rahatsız eden saplantılı hayranıyla röportaj yapılmasına tepki gösterdi.

SERBEST BIRAKILDIKTAN SONRA İREM'İN EVİNE GİTTİ

Dün öğlen serbest bırakılan ve Derici'ye 50 metre yakınına yaklaşmasının yasaklandığı hayran, kuralı ilk günden çiğneyerek şarkıcının evinin önüne gitti. Saplantılı hayran, yaşanan olay sonrası Derici'nin evinin oraya gelen bir muhabir ile de röportaj yaparak yakınlardaki bir otelde kaldığını söyledi.

"BAŞIMA BİR ŞEY GELİRSE SORUMLUSU ÇANAK TUTANLARDIR"

Olayla ilgili gece saatlerinde paylaşımlar yapan Derici, şu sözlerle verilen karar tepki gösterdi: "Yani ne diyeyim lanet olsun! Adam salınıyor, o yetmiyor 2 saat önce tekrar evimin oralarda elini kolunu sallaya sallaya gezerken kendisine mikrofon uzatılıyor! Şaka mısınız ya! Şu saatten sonra başıma bir şey gelirse sorumlusu buna çanak tutanlardır! Yazıklar olsun! Ben 1 haftadır korkular içerisindeyim, can güvenliğim yok, bunu sağlamak için elimden geleni yapsam da atılan bir adım yok! Ben hakkımı tam olarak hangi platformda aramalıyım?

SAPLANTILI HAYRANIYLA RÖPORTAJ YAPIP EVİNİ GÖSTERDİLER

Derici öte yandan saplantılı hayran ile röportaj yapılarak kendi oturduğu apartmanın gösterilmesine de "Burası da İrem Derici'nin apartmanı diye apartmanı çekip ana haber bülteninde yayınlamak haneye tecavüz değil de nedir?Bu normal bir şey mi arkadaşlar lütfen soruyorum size" dedi. Şarkıcı İrem Derici'nin paylaşımlarını gören oyuncu Hazal Kaya ise "İnanılır gibi değil" yorumunu yaptı.

SOSYAL MEDYADA DESTEK BÜYÜYOR

Bunun yanı sıra destek mesajlarının yağdığı İrem Derici Twitter'da da 'İremdericiyanındayız' etiketiyle trend listesine girdi.