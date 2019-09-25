İrem Derici müzisyen Konstantinos Argiros ile aşk yaşamaya başladı

İrem Derici müzisyen Konstantinos Argiros ile aşk yaşamaya başladı

Ünlü şarkıcı İrem Derici'ninbir süredir Yunan müzisyen Konstantinos Argiros ile görüştüğü ortaya çıktı. Çift, müzik yakınlaşmaları sırasında yakınlaştı.

25.09.2019 23:34

21 yaşındaki Dansçısı Ataberk Özdene ile yolları sessiz sedasız ayrılan İrem Derici, yeni aşkı komşuda buldu. Yunan şarkıcı Konstantinos Argiros ile düet için Atina'ya giden İrem Derici, ummadığı anda yeni bir aşka yelken açtı.

MÜZİK ÇALIŞMALARI SIRASINDA YAKINLAŞTILAR

Müzik çalışmaları sırasında yakınlaşan İrem Derici ile Argiros'un arkadaşlığının duygusal bir boyut kazandığı öğrenildi.

ROMANTİK BİRLİKTELİK

İki şarkıcı, sosyal medya paylaşımlarıyla da bu romantik beraberliğin sinyallerini veriyor.

İREM DERİCİ KİMDİR?

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitiren Derici, Pazarlama İletişimi Yüksek Lisans programı devam ederken O Ses Türkiye'ye katıldı ve yarı finale kadar yükseldi. Aynı dönemde Monopop isimli grubuyla Türkiye'nin birçok yerinde sahne aldı.

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YORUMLAR (4)

  • TEKNECİ SERHAT:
    yunan erkekleri de ingiliz erkekleri gibidir. kendi hemcinsleriyle takılmaktanda hoşlanırlar. sonra ortada kalma, erkek sandım çürük çıktı diye. kuşadası''nda yıllarca turistlere hüzmet verdim veriyorum. ingiliz, iskoç ve yunan erkeklerinde var bir gariplik. evli bile olsalar kendi hemcinslerine yanaşıyorlar, utanmaz arlanmazlar
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  • MÜŞÜR:
    şaşırdıkmı hayır. . bu ne ilk ne son. . sıralama hep aynı. . önce gavurlaşır, din değiştirir. . sonra pişman olur umreye gider sonra sahneye çıkar, vs vs. . parasız kalır patlatır bi konser, parayı bulur. . toplum olarak tepki yokki. gitmicen konserine , almıcan albümünü, yok olup gitcek bu silik karakterler
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  • AHMET:
    İrem Derici, MUYAPın telif yüzünden kendine bağlı şarkıcıların Youtube''daki müzik videolarını yasaklatması sebebiyle meşhur oldu. Birden MUYAP bağlı sanatçıların videoları kaldırılınca Türkçe Müzik videoları kalmadığı için mecburen popüler oldu. MUYAP dan ayrı davranan NetD kanal da Youtube tarafından anasayfada yayınlandı aylarca. Bu ülkede şöhret olmak, Memati Öldü deyip gazeteye 500 liraya ilan vermeyle olunacak kadar ucuz.
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