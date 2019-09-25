İrem Derici müzisyen Konstantinos Argiros ile aşk yaşamaya başladı

25.09.2019 23:34

21 yaşındaki Dansçısı Ataberk Özdene ile yolları sessiz sedasız ayrılan İrem Derici, yeni aşkı komşuda buldu. Yunan şarkıcı Konstantinos Argiros ile düet için Atina'ya giden İrem Derici, ummadığı anda yeni bir aşka yelken açtı.

MÜZİK ÇALIŞMALARI SIRASINDA YAKINLAŞTILAR

Müzik çalışmaları sırasında yakınlaşan İrem Derici ile Argiros'un arkadaşlığının duygusal bir boyut kazandığı öğrenildi.

ROMANTİK BİRLİKTELİK

İki şarkıcı, sosyal medya paylaşımlarıyla da bu romantik beraberliğin sinyallerini veriyor.

İREM DERİCİ KİMDİR?

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitiren Derici, Pazarlama İletişimi Yüksek Lisans programı devam ederken O Ses Türkiye'ye katıldı ve yarı finale kadar yükseldi. Aynı dönemde Monopop isimli grubuyla Türkiye'nin birçok yerinde sahne aldı.