İrem Derici müziğin sesini açtı, Lerzan Mutlu çıldırdı!
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İrem Derici müziğin sesini açtı, Lerzan Mutlu çıldırdı!

İrem Derici müziğin sesini açtı, Lerzan Mutlu çıldırdı!
Hürriyet - Haberler | Magazin

Müzik sesinin sabaha kadar devam ettiğini söyleyen Mutlu, İrem Derici'ye sosyal medya hesabından seslendi.

Müzik sesinin sabaha kadar devam ettiğini söyleyen Mutlu, İrem Derici'ye sosyal medya hesabından seslendi.

"İremciğim uyuyamıyoruz! Evde müziği bu saatte kapasan mı artık! Bangır bangır.. Whatsapp'ını 'okundu' yapmazsın sen. Buradan yazayım dedim. Sabah 04.00"

İrem Derici'nin, uyarıları dikkate almaması Lerzan Mutlu'yu daha da sinirlendirdi.

 "Binaları villa gibi, etrafında insan yokmuş gibi kullananlara pes! Asla uyuyamıyoruz. Bütün ev uyanık. Diskonun bitmesini bekliyoruz. Bu ilk değil! Oturduk, güvenlik zili çalıyor... Kimse oralı değil! Ezan okunuyor, biz uyanık! Müzik son ses! "

Kaynak: Hürriyet

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