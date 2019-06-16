İrem Derici'den valeye verdiği bahşişin para üstünü isteyen Murat Boz'a gönderme: Allah biliyor

Yakışıklı şarkıcı Murat Boz, geçtiğimiz günlerde bir mekandan alelacele çıkarken aracını getiren valeye 200 TL vererek para üstünü almayan olay yerinden uzaklaştı. Ancak Murat Boz, vale çalışanının bağlı olduğu şirketi arayarak verdiği paranın üzerini istedi. Boz'un kısa sürede olay olan bu durumuna bir yorumda İrem Derici'den geldi.

"BENİ POLEMİĞE SOKMAYIN"

Önceki akşam Kuruçeşme'de görüntülenen İrem Derici, Murat Boz'un yaşadığı vale ücreti hakkında ilk kez konuştu. Derici meslektaşı hakkında, "Allah biliyor ne kadar kazandığımızı. 100, 200 TL'nin hesabı yapılmaz. O adamlar da sabahtan akşama kadar çalışıyor. Beni polemiğe sokmayın" dedi.

KENDİSİNİ SAVUNMUŞTU

Öte yandan konu hakkında açıklama yapan Boz ise kendisini şu sözlerle savunmuştu: "Şaşırttığımız adeta şoka soktuğumuz vale kardeşlerimizin gönlünü almak için ne yapmamız gerektiğiyle ilgili fikir alışverişi yapıyoruz. Seçenekler arasında para üstü istediğimiz için özür dilemek de var."