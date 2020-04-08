İrem Derici'den şaşırtan cinsellik itirafı! Ünlü şarkıcı İrem Derici, Pop Bizde Youtube kanalında "Sansürsüz" programına konuk oldu. Derici, Dr. Mehmet Öz'ün 'karantinada seks' çıkışını yorumladı. Derici, "Estetiğin bir sınırı olmalı mı?" sorusuna da çok konuşulacak bir cevap verdi

Derici, "Geçtiğimiz günlerde Dr. Mehmet Öz'ün karantinada kalan insanlara bol bol çocuk ve seks yapın tavsiyeleri var. Peki yalnızlar ne yapsın?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Mastürbasyon mu yapın diyeyim? Şu dönemde herhalde kimsenin aklına seks gelmiyordur, geldiği gibi de gidiyordur. Ben yalnızım mesela... Allah'tan köpeğim var ama o da nereye kadar? Öpüyorsun, ağzın kıl doluyor. Şu an tek düşündüğüm şey, anneme nasıl sarılacağım, sahneye ne zaman çıkacağım gibi şeyler."

'ARTIK POPO GÖRMEK İSTEMİYORUM'

İrem Derici, "Estetiğin bir sınırı olmalı mı? Yaptırdığı estetikleri saklayan insanlar var, ne düşünüyorsun?" sorusuna "Türkiye'de çıkıp da oram buram yapma diyip dürüstçe söyleyen insanlardan biriyim. Estetiğin bence bir limiti yok, ihtiyacın varsa yaptır ama artık popo görmek istemiyorum. Giriyorum bazılarının fotoğraflarına popo ağzımızda, sahnede popo ağzımızda, popo kusacağız artık. Erkekler seviyor olabilir ama ben görmek istemiyorum." cevabını verdi.

'AŞIK OLMAYI ÖZLEDİM'

Ünlü şarkıcı, "İrem Derici'nin aşkta filtresi var mı, nasıl erkeklerden hoşlanıyor?" sorusuna "Aşık olduğum erkeklerin ortak özelliği zeki olmalarıdır. Benim için ne iş yaptığı önemli değil; her ne iş yapıyorsa yapsın başarılı olsun. Limon satsın ama her günün en çok limon satanı olsun. Ben aşık olmayı seviyorum ya! Aşık olmayı özlediğimi fark ettim şu an." şeklinde yanıt verdi.



