İrem Derici'den kız arkadaşına ilginç teklif: Evlen benimle!
Paylaştığı eğlenceli video ve fotoğraflarla dikkat çeken İrem Derici, takipçilerini şoke eden bir harekete imza attı.
Şarkılarıyla müzik dünyasında hatrı sayılır bir kitleye sahip olan İrem Derici, paylaşımlarıyla da gündemde kalmaya devam ediyor. Ünlü şarkıcı son olarak kız arkadaşının fotoğrafına yaptığı yorumla takipçilerinin kafasını karıştırdı.
"BENİMLE EVLENİR MİSİN?"
Derici stilist ve organizatör olduğu öğrenilen kız arkadaşının paylaşımına "Benimle evlenir misin?" yorumunu yaptı. Kız arkadaşına olan hayranlığını dile getiren İrem Derici bu yorumuyla yine olay olmayı başardı.
KENDİSİNİ TİYE ALIYOR
Birbirinden eğlenceli fotoğraf ve videolar paylaşan İrem Derici, aynı zamanda kendisini ti ye almaktan geri durmuyor.
YORUMLAR (39)
-
lanetolsunCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
-
olayi tam anlamamadim less mi konu yada sapiklik mi onu tam anlamadim zaten artalik bir surru sapik pislik doluCevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
-
Varoş sahnede...Cevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
-
Kızlardan ekmek yemeyi düşünüyorCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
-
OkADAR MASLI VARKEN BUNLAR NIYE ABAZA KALMISCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
-
Gözden düşünce böyle ahlaksizliklarla gündemde kalmak istiyorlarCevap Yaz 62 11 Yayından Kaldır
-
paranın şöhretin getirdği nokta . . kafa boş insan. . .Cevap Yaz 47 6 Yayından Kaldır
-
Bunlar saçmalar, takipçileri de alkışlar. Alkışlandıkça da işte böyle COŞARLAR. . .Cevap Yaz 45 4 Yayından Kaldır
-
İĞRENİYORUMMMMCevap Yaz 42 6 Yayından Kaldır
-
gereksiz insanlarCevap Yaz 43 4 Yayından Kaldır
Şiddet iddiasıyla gündeme gelen Metin Yıldız, eski sevgilisi programa bağlanınca yayını terk etmek istedi
Son Dakika Magazin Haberleri