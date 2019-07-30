İrem Derici'den kız arkadaşına ilginç teklif: Evlen benimle!

Şarkılarıyla müzik dünyasında hatrı sayılır bir kitleye sahip olan İrem Derici, paylaşımlarıyla da gündemde kalmaya devam ediyor. Ünlü şarkıcı son olarak kız arkadaşının fotoğrafına yaptığı yorumla takipçilerinin kafasını karıştırdı.

"BENİMLE EVLENİR MİSİN?"

Derici stilist ve organizatör olduğu öğrenilen kız arkadaşının paylaşımına "Benimle evlenir misin?" yorumunu yaptı. Kız arkadaşına olan hayranlığını dile getiren İrem Derici bu yorumuyla yine olay olmayı başardı.

KENDİSİNİ TİYE ALIYOR

Birbirinden eğlenceli fotoğraf ve videolar paylaşan İrem Derici, aynı zamanda kendisini ti ye almaktan geri durmuyor.