İrem Derici annesiyle yıllar önce çektirdiği fotoğrafı paylaştı, aralarındaki benzerlik dikkat çekti

29.09.2019 23:59

21 yaşındaki dansçısı Ataberk Özdene ile yolları sessiz sedasız ayrılan İrem Derici, yeni aşkı komşuda bulmuş, Yunan şarkıcı Konstantinos Argiros ile düet için Atina'ya giden İrem Derici, ummadığı anda yeni bir aşka yelken açmıştı.

Adı sıkça aşk dedikodularına karışan İrem Derici , bu sefer de Instagram'dan paylaştığı fotoğrafla hayranlarını şaşırttı. Derici'nin Mom & Me ( Annem ve Ben) notuyla paylaştığı fotoğraf yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Ünlü şarkıcı annesine olan benzerliğiyle dikkat çekti.