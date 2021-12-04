İranlı ünlü yönetmen Majid Majidi Türkiye'de

İranlı yönetmen Majid Majidi, 4'üncü Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali için İstanbul'a geldi. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın özel davetiyle Beyoğlu'nda ağırlanan Majidi, dün onuruna verilen özel yemekte sanatçılar ve gazetecilerle buluştu. Haydar Ali Yıldız ve eşi Seyhan Yıldız'ın ev sahipliğinde gerçekleşen yemeğe eşiyle birlikte katılan Majid Majidi, gazetecilerin ve sanatçıların sorularını yanıtladı, Türk sineması hakkındaki gözlemlerini paylaştı.

Türkiye'de sinema dünyasının teknik anlamda çok geliştiğini, oyuncu sayısı ve oyunculuk alanında da zengin olduğunu söyleyen Majidi, Başkan Yıldız'ın "Türkiye-İran ortak yapımı bir film için elimizden gelen desteği vermeye hazırız" teklifine çok sevindiğini ifade etti.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Beyoğlu Kültür Yolu'nun festivaller ve kültür-sanat etkinlikleriyle yıl boyunca canlı tutacaklarını söylerken Majidi'nin Atlas Sinema Müzesi'nde vereceği ustalık dersinin de çok anlamlı ve özel bir yerde gerçekleşeceğini söyledi.

Majid Majidi, bugün oyuncuların, yönetmenlerin ve sinema dünyasından isimlerin katılacağı özel derste sinemaya dair tecrübelerini paylaşacak.