İranlı ressam bir kez daha Eskişehir'de

07.10.2019 15:08

Sanata ve sanatçılara verdiği değer ile birbirinden önemli ressamları Eskişehir'de ağırlamaya devam eden Büyükşehir Belediyesi, son olarak İranlı sanatçı Jinoos Misaghi'yi sanatseverler ile buluşturdu. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Müzeler Kompleksi Sergi Salonu'nda gerçekleşen açılışına katılan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Önder, Eskişehir'de her gün birden fazla kültür sanat etkinliği düzenlendiğine dikkat çekerek "Eskişehirliler olarak çok şanslıyız. Sanata ve sanatçıya destek veren belediye başkanlarımız sayesinde her gün farklı farklı etkinliklere ev sahipliği yapıyoruz. Salonlar dolu, galeriler dolu. Şehir dışından gelen misafirlerimiz bu etkinliklerdeki kalabalığa şaşırıyor. Bugün de çok özel bir serginin açılışını birlikte gerçekleştireceğiz. 2. kez Eskişehir'de misafir ettiğimiz Sayın Misaghi'yi büyük emeklerle hazırladığı bu sergi dolayısıyla kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in başarılı yerel yönetici kimliğinin yanı sıra gerçek bir sanatçı olduğunu ifade eden Jinoos Misaghi ise 2 yıl önce ilk kişisel sergisini Eskişehir'de açtığı için bu kentin kendisindeki yerinin çok başka olduğunu belirtti. Misaghi ayrıca Büyükşehir Belediyesi'ne destekleri dolayısıyla teşekkür etti.

Sergi 17 Ekim tarihine kadar Büyükşehir Belediyesi Müzeler Kompleksi Sergi Salonu'nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

Kaynak: Bültenler