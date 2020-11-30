İranlı nükleer bilimci Fahrizade toprağa verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İranlı nükleer bilimci Fahrizade toprağa verildi

30.11.2020 11:11 | Son Güncelleme: 30.11.2020 11:14
İranlı nükleer bilimci Fahrizade toprağa verildi

İran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden nükleer bilimci Muhsin Fahrizade, başkent Tahran'da toprağa verildi.

İran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden nükleer bilimci Muhsin Fahrizade, başkent Tahran'da toprağa verildi.

Fahrizade için İran Savunma Bakanlığında düzenlenen cenaze törenine ailesi, Savunma Bakanı Emir Hatemi, Yol ve Şehircilik Bakanı Muhammed İslami, Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Hüseyin Selami, Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kani, milletvekilleri ve siyasiler katıldı.

Fahrizade'nin naaşı kılınan cenaze namazının ardından Tahran'daki İmamzade Salih Türbesinin avlusuna defnedildi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Koronaya rağmen taşlar yerine oturuyor! Türkiye ekonomisinden sevindiren haber
Koronaya rağmen taşlar yerine oturuyor! Türkiye ekonomisinden sevindiren haber
Zenginlerin ölüm korkusu yeni bir iş kolu ortaya çıkardı! Saatine 80 dolar ödüyorlar
Zenginlerin ölüm korkusu yeni bir iş kolu ortaya çıkardı! Saatine 80 dolar ödüyorlar
Aşklarını ilan eden çiftin sarmaş dolaş pozu ortaya çıktı
Aşklarını ilan eden çiftin sarmaş dolaş pozu ortaya çıktı

Savunma Bakanı Hatemi, törende yaptığı konuşmada, suikastı yanıtsız bırakmayacaklarını ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanı olan ülke lideri Ali Hamaney'in vereceği emrin de fiili olacağını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

İlgili Haberler

İranlı nükleer bilimci Fahrizade'nin öldürülmesi sonrası Netanyahu'dan itiraf gibi sözler: Gergin günler bizi bekliyor
İranlı nükleer bilimci Fahrizade'nin öldürülmesi sonrası Netanyahu'dan itiraf gibi sözler: Gergin günler bizi bekliyor
Netanyahu suikasta uğrayan İranlı nükleer bilimciyi işaret etmişti
Netanyahu suikasta uğrayan İranlı nükleer bilimciyi işaret etmişti
İranlı nükleer bilimcinin öldürülmesi protesto edildi
İranlı nükleer bilimcinin öldürülmesi protesto edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Süleyman Soylu Mustafa Şentop İbrahim Aydemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kenan Işık Sezen Aksu İbrahim Tatlıses Diego Armando Maradona
Spor Falcao Orhun Ene Tisserand Fatih Terim Josef De Souza
Tüm Haberler Bursa Oyunlar Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İranlı nükleer bilimci Fahrizade toprağa verildi - Tahran
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.11.2020 11:15:42. #1.15#
title