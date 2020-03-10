İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu: Dışarı çıkmayın Koronavirüs nedeniyle 290'ın üzerinde kişinin yaşamını yitirdiği İran'da bir hemşire sosyal medyaya yüklediği videoda "Evlerinizden dışarı çıkmayın. Bu sabahtan beri 100 kişi gözlerimin önünde öldü" ifadelerini kullandı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan bir salgına dönüşen ölümcül koronavirüs, komşu ülke İran'ı da vurdu. Virüs sebebiyle şu ana kadar 290'In üzerinde kişinin yaşamını yitirdiği İran'dan gelen son görüntü, durumun vahametini gözler önüne serdi.

"EVLERİNİZDEN DIŞARI ÇIKMAYIN"

İranlı bir hemşirenin ağlayarak çektiği ve sosyal medyaya yüklediği videoda "Lütfen, Allah aşkı için evlerinizden dışarı çıkmayın. Bu sabahtan beri 100 kişi gözlerimin önünde öldü" dediği duyuluyor.

ÜLKEDE DURUM VAHİM

Hemşirenin bu sözleri ülkedeki durumun vahametini gözler önüne serdi.

ÖLÜMÜN EN FAZLA OLDUĞU GÜN

İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle 54 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 291'e, vaka sayısı 8 bin 42'ye yükseldi. Bu sayı İran'da koronavirüs kaynaklı bir günde en fazla olduğu gün olarak kayıtlara geçti. Daha önce geçtiğimiz cumartesi-pazar arası İran'da 49 kişi hayatını kaybetmişti.