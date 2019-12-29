: İran'dan bölgede sinirleri gerecek çıkış: Şaka yapmıyoruz, vururuz

29.12.2019 11:56 | Son Güncelleme: 29.12.2019 12:41

İran Genelkurmay Başkan Yardımcısı Habibullah Sayari, ülkesi, Rusya ve Çin arasında yürütülen ortak tatbikat bölgesinde görülecek her türlü keşif aracının imha edileceğini söyledi.

"ŞAKA YAPMIYORUZ, VURURUZ"

Tasnim ajansına konuşan Sayari, "Birçok ülke elbette tatbikatta neler olup bittiğini görmek istiyor. Ancak ortak tatbikatlar şaka değil, biz şaka yapmıyoruz. Tatbikat bölgesindeki her türlü deniz ve hava aracı vurulacak. Bunu daha önce göstermiştik" dedi.

3 ÜLKE ORTAK TATBİKAT DÜZENLİYOR

Rusya, Çin ve İran, Umman Körfezi ve Hint Okyanusu'nda ortak tatbikat düzenliyor. 30 Aralık'a kadar sürecek tatbikatların amacının terör ve korsanlarla mücadeleye yönelik tedbirler geliştirmek olduğu belirtilmişti.

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