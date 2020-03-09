İran Ulusal Kriz Yönetim Kurumu Başkanı koronavirüse yakalandı
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Milletvekili, Tahran, İran, Sağlık, Dünya, Güncel

İran Ulusal Kriz Yönetim Kurumu Başkanı koronavirüse yakalandı

Koronavirüs kaynaklı ölümlerin 200'e dayandığı İran'da Ulusal Kriz Yönetim Kurumu Başkanı İsmail Neccar'ın da yeni tip koronavirüse yakalandığı açıklandı.

09.03.2020 11:24 | Son Güncelleme: 09.03.2020 11:46

Çin'in ardından İtalya'yla birlikte koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerden olan İran'da Ulusal Kriz Yönetim Kurumu Başkanı İsmail Neccar'ın da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı açıklandı.

Koronavirüs nedeniyle İran'da bugüne kadar 194 kişi hayatını kaybetti. Ülkede virüs görülen kişi sayısı ise 6 bin 566. Virüs, ülkenin yönetiminde bulunan isimler arasında da hızla yayılıyor.

KARANTİNAYA ALINACAK

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) konuşan, Ulusal Kriz Yönetim Kurumu Sözcüsü Ali Bahtiyari, "Neccar, geçen hafta grip belirtileri nedeniyle sağlık merkezine başvurmuştu. Yapılan testler sonucu kendisine Kovid-19 teşhisi konuldu." dedi.

Bahtiyari, birkaç gündür hastanede tedavi gören Neccar'ın durumunun iyiye gittiğini ve bugün evinde karantinaya alınacağını kaydetti.

İRAN'DA AFAD VE UMKE'NİN BİRLEŞİMİ GİBİ GÖREV YAPIYOR

İran Ulusal Kriz Yönetim Kurumu, Türkiye'de AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ile UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi) birleşimi gibi bir görevde. Kurum ülkedeki deprem, sel, salgın gibi afetlere müdahaleden sorumlu olan kurum.

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NE OLMUŞTU?

Kovid-19, İran'da başta başkent Tahran olmak üzere hızla yayılırken, şu ana kadar aralarında üst düzey isimlerin bulunduğu 194 kişinin ölümüne yol açtı. Bu kişiler arasında Tahran Milletvekili Fatma Rehber, eski Vatikan Büyükelçisi ve ülkenin önde gelen din adamlarından Hadi Hüsrevşahi, Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Üyesi Muhammed Mir Muhammedi ve İran'ın eski Şam Büyükelçisi Hüseyin Şeyhulislam da yer aldı.

Yeni tip koronavirüse yakalananlar arasında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar, Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi ve 23 milletvekili de bulunuyor.

İran Ulusal Kriz Yönetim Kurumu Başkanı koronavirüse yakalandı

Haberin Videosu:

Ulusal Kriz Yönetim Kurumu Başkanı İsmail Neccar yeni tip koronavirüse yakalandı

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