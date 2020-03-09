İran Ulusal Kriz Yönetim Kurumu Başkanı koronavirüse yakalandı Koronavirüs kaynaklı ölümlerin 200'e dayandığı İran'da Ulusal Kriz Yönetim Kurumu Başkanı İsmail Neccar'ın da yeni tip koronavirüse yakalandığı açıklandı.

Çin'in ardından İtalya'yla birlikte koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerden olan İran'da Ulusal Kriz Yönetim Kurumu Başkanı İsmail Neccar'ın da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı açıklandı.

Koronavirüs nedeniyle İran'da bugüne kadar 194 kişi hayatını kaybetti. Ülkede virüs görülen kişi sayısı ise 6 bin 566. Virüs, ülkenin yönetiminde bulunan isimler arasında da hızla yayılıyor.

KARANTİNAYA ALINACAK

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) konuşan, Ulusal Kriz Yönetim Kurumu Sözcüsü Ali Bahtiyari, "Neccar, geçen hafta grip belirtileri nedeniyle sağlık merkezine başvurmuştu. Yapılan testler sonucu kendisine Kovid-19 teşhisi konuldu." dedi.

Bahtiyari, birkaç gündür hastanede tedavi gören Neccar'ın durumunun iyiye gittiğini ve bugün evinde karantinaya alınacağını kaydetti.

İRAN'DA AFAD VE UMKE'NİN BİRLEŞİMİ GİBİ GÖREV YAPIYOR

İran Ulusal Kriz Yönetim Kurumu, Türkiye'de AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ile UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi) birleşimi gibi bir görevde. Kurum ülkedeki deprem, sel, salgın gibi afetlere müdahaleden sorumlu olan kurum.