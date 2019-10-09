İran, Türkiye-Irak sınırında tatbikat yaptı

09.10.2019 09:44

Türk Silahlı Kuvvetlerince hudutları ve bölgesinde güvenlik ve istikrarı sağlamak, teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla başarıyla yürütülen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının ardından Fırat'ın doğusuna yönelik yeni harekat için de hazırlıkları sürdürüyor. Bölgede sıcak anlar yaşanırken, İran'dan da askeri bir hamle geldi. Türkiye-Irak sınırında ülkenin kuzeybatısındaki Urumiye kent kırsalında tatbikat başlatıldı.

HELİKOPTERLER DE KATILDI

İran Ordusu, ülkenin kuzeybatısındaki Urumiye kent kırsalında tatbikat başlattı. İran Ordusuna ait internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, İran Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanlığının, Türkiye-Irak sınırındaki Urumiye kent kırsalında "Bir hedef, bir kurşun" sloganıyla tatbikat başlattığı bildirildi. Açıklamada, tatbikata helikopterlerin desteklediği keşif piyade birimleri ve muharebe birliklerinin katıldığı belirtildi. Önceden kamuoyuyla paylaşılmayan tatbikatın kaç gün süreceği hakkında ise bilgi verilmedi.

Kaynak: AA