İran Sağlık Bakanlığı: Desteğe hazırız
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İran Sağlık Bakanlığı: Desteğe hazırız

İran Sağlık Bakanlığı, Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası destek için hazır olduklarını duyurdu.

25.01.2020 10:48 | Son Güncelleme: 25.01.2020 10:48
İran Sağlık Bakanlığı: Desteğe hazırız

Sağlık Bakanlığı, 'da meydana gelen sonrası destek için hazır olduklarını duyurdu.

İran medyası, bakanlıkça yapılan açıklamayı duyurdu. Açıklamada depremzedelere yardım için acil durum ekiplerinin teyakkuzda olduğu; Türkiye'den talep gelmesi durumunda harekete geçileceği belirtildi.


Kaynak: DHA
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