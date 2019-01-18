İran Resmi Haber Ajansı, Suriye'de Gerçekleşen Patlamanın Faili Olarak Necati Şaşmaz'ın Fotoğrafını Paylaştı

İran resmi haber ajansı Press TV, Necati Şaşmaz'ı MİT ajanı olarak gösteren fake paylaşımı gerçek gibi paylaşarak, Münbiç saldırısının failini MİT gibi gösterdi ve PKK'nın yalanına destek çıktı.

PKK'yı öven bir Twitter sayfasındaki paylaşımı alıp gerçekmiş gibi resmi devlet ajansında kullanan Press TV büyük bir skandala imza atmış oldu.

TWİTTER'DA TEPKİ YAĞDI

İran Resmi Haber Ajansı Press TV'nin yaptığı bu skandala Twitter'da birçok kullanıcıdan tepki yağdı. Bir Twitter kullanıcısı bu paylaşımın altına, "Memati, Abdulbey nerede onları da MİT'çi diye yutturmayın İranlıların devrelerini yaktırmayın" notunu düştü.