İran Resmi Haber Ajansı, Suriye'de Gerçekleşen Patlamanın Faili Olarak Necati Şaşmaz'ın Fotoğrafını Paylaştı
İran Haber Ajansı Press TV, Suriye'de gerçekleşen ve 5'i ABD askeri 20 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırının faili olarak Polat Alemdar Rolüyle ünlenen Necati Şaşmaz'ın fotoğrafını paylaştı.
İran resmi haber ajansı Press TV, Necati Şaşmaz'ı MİT ajanı olarak gösteren fake paylaşımı gerçek gibi paylaşarak, Münbiç saldırısının failini MİT gibi gösterdi ve PKK'nın yalanına destek çıktı.
PKK'yı öven bir Twitter sayfasındaki paylaşımı alıp gerçekmiş gibi resmi devlet ajansında kullanan Press TV büyük bir skandala imza atmış oldu.
TWİTTER'DA TEPKİ YAĞDI
İran Resmi Haber Ajansı Press TV'nin yaptığı bu skandala Twitter'da birçok kullanıcıdan tepki yağdı. Bir Twitter kullanıcısı bu paylaşımın altına, "Memati, Abdulbey nerede onları da MİT'çi diye yutturmayın İranlıların devrelerini yaktırmayın" notunu düştü.
YORUMLAR (38)
-
NÖBET DİZİSİ GELİYORR REKLAMLARRRRCevap Yaz Yayından Kaldır
-
YOK DEVE. . !Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
İran tarihi boyunca hiçbir yahudi veya hristiyan devletiyle savasmamistir,zulme ugrayan hicbir muslumana sahip cikmamistir gerisini siz anlayin...Kendi mezhebini ustun gorup sadece fitne fesat yapmistir...Bunlarla ne dost ne dusman olacaksin yahudiden daha tehlikeliler..Enazindan yahudi niyetini belli ediyor...İsraile kukremelerine bakmayin tarihi boyunca musluman olmayan hic bir devletle savasi yok..Cevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır
-
şakamıCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
-
deli hikmettir oCevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır