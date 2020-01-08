: İran'ın saldırısı sonrası Amerika'nın HAARP sistemini devreye soktuğu iddia edildi

08.01.2020 11:22 | Son Güncelleme: 08.01.2020 11:41

ABD ve İran arasında başlayan gerilim birçok iddiayı beraberinde getirdi. İran'ın ABD üslerini vurmasının hemen sonrasında ülkede ardı ardına yaşanan depremler ABD'nin 'HAARP' sistemini devreye soktuğu sosyal medyada en çok konuşulan konu oldu.

İRAN SALDIRISI SONRASI PEŞ PEŞE DEPREMLER

ABD üslerine savaş uçaklarıyla bombardıman yapılmasının üzerinden kısa bir süre geçmişken İran'da peş peşe 4,9 ve 5,5 şiddetinde deprem meydana geldi.

SOSYAL MEDYA BUNU KONUŞUYOR

Saldırı sonrası ise sosyal medyada "HAARP" etiketi en çok konuşulan olay oldu.

HAARP NEDİR?

Yüksek Frekanslı Etkin Güneşsel Araştırma Programı (İngilizce: High Frequency Active Auroral Research Program) ya da kısaca HAARP, ABD Ordusu, ABD Donanması ve Alaska Üniversitesi tarafından ortak yürütülen İyonosfer'in özelliklerini ve davranışlarını araştırmak üzere Alaska'da sürdürülen çalışmadır. İlk kez Sırp asıllı Amerikalı bilim adamı Nikola Tesla tarafından ortaya atılmış bir fikirdir.

HARP SİLAHI NEDİR?

HAARP silahı blinçli olarak deprem, tsunami, aşırı sıcaklar tektonik silahlı saldırı olarak nitelendiriliyor. Depremin silah olarak kullanılması fikri bazı ülkelerce kabul edilmese de bu teori hala tartışılıyor.

Günümüzde HAARP; ABD Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri ve Alaska Üniversitesi tarafından ortak yürütülen bir çalışma. İçinde yaşadığımız zamanın en üstün "HARP" teknolojisi olarak da görebileceğimiz bu teknoloji, elektromanyetik sinyallerle çok büyük enerjileri kontrol etme mantığı üzerine kurulu.

İRAN, ABD ÜSLERİNİ VURDU

ABD'nin, İranlı general Kasım Süleymani'yi öldürmesine İran'dan yanıt geldi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'ın ABD askerlerinin konuşlu olduğu Irak'taki el-Esed ve Erbil üslerine 12'den fazla balistik füze ile saldırı düzenlediğini duyurdu.

AMERİKA DOĞRULADI

Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman, yaptığı yazılı açıklamada, "7 Ocak'ta ABD Doğu Yakası saatiyle akşam 5.30 sularında İran, Irak'taki ABD ve koalisyon kuvvetlerine bir düzineden fazla füze ile saldırı düzenledi. Bu füzelerin İran'dan fırlatıldığı ve ABD ve koalisyon askerlerinin konuşlandırıldığı El Esad üssü ile Erbil üslerini hedef aldığı açıktır. İlk hasarları değerlendirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

80 KİŞİ ÖLDÜ

İran devlet televizyonu "General Kasım Süleymani ve arkadaşlarının intikamı için ilk misilleme gerçekleştirildi" duyurusunu yaptı.İran devlet televizyonu, füze saldırılarında 80 kişinin öldüğünü bildirdi.

TRUMP'IN PARASINI İSTEDİĞİ ÜS VURULDU

ABD Başkanı Donald Trump, 28 Aralık'ta Irak'a gelerek, Ayn el-Esad Hava Üssü'ndeki ABD askerlerini ziyaret etmişti.

İranlı general Kasım Sülemani'ye yönelik suikastta kullanılan füzelerin bu üstten ateşlendiği belirtilirken, Irak Parlamentosu'nun ABD askerlerinin ülkeden çıkmasını talep eden kararına Trump'ın verdiği yanıtta yine Ayn el-Esad üssü gündeme gelmişti.

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