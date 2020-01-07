: İran gerginliği sonrası Ortadoğu'daki ABD üslerinde saldırı alarmı!

07.01.2020 19:05 | Son Güncelleme: 07.01.2020 19:11

Kasım Süleymani suikastı sonrası gerilen ABD-İran ilişkileri sonrası iki ülke de alarm durumunda. Ortadoğu'daki ABD füze savunma sistemlerinin İran'ın insansız hava araçlarıyla düzenleyeceği muhtemel bir saldırı için Pazartesi gecesi itibariyle üst düzey alarm durumuna geçildiği duyuruldu. CNN International'dan Barbara Starr imzalı habere göre iki ABD'li resmi yetkili, ortaya çıkan belirtilerin tehditleri izlemeye her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

"BÖLGEDEKİ TÜM GÜÇLERİMİZ ALARM DURUMUNDA"

Resmi yetkililerden biri, "Bölgedeki tüm Patriot bataryaları ve güçlerimiz alarm durumunda, eli kulağında bir saldırıya karşı" dedi.

5 ÜLKEDE ALARM

ABD, Irak, Kuveyt, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Ürdün'deki askeri üslerine muhtemel bir saldırı istihbaratına sahip.

HAREKETLİLİK GÖZLENDİ

Ortadoğu'daki Amerikan istihbaratı, İran'ın aralarında balistik füzeler ve insansız hava araçlarının da bulunduğu silahlarında hareketlilik gözledi.

"SİLAHLARIN YERİNİ DEĞİŞTİRİYORLAR"

ABD'li yetkililere göre, İran muhtemel bir saldırı için silahlarının yerini değiştiriyor veya muhtemel bir ABD harekatına karşı silahları güvenli bir yere götürüyor olabilir.

NE OLMUŞTU?

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklıyla 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.

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