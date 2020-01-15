: İran Dışişleri Bakanı, Süleymani'nin öldürülmesiyle ilgili açıklama yaptı: Trump 7 ay önce planladı

15.01.2020 11:29 | Son Güncelleme: 15.01.2020 11:50

ABD ile yaşanan krizle ilgili İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bir televizyon programında, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ise Yeni Delhi'de çok kritik açıklamalarda bulundular.

"SÜLEYMANİ'Yİ ÖLDÜRME YETKİSİNİ 7 AY ÖNCE VERDİ"

Cevad Zarif açıklamasında, "İnsanlar kriz anlarında affedilemez hatalar yapabiliyor. Nükleer anlaşmanın geleceği Avrupa'ya bağlı. 2015 nükleer anlaşma en iyi anlaşmalar arasındadır. Irak'tan ABD askerlerinin çıkarılmasını biz istemedik. ABD Başkanı Trump, Süleymani'yi öldürme yetkisini 7 ay önce verdi. DEAŞ'la savaş Süleymani'nin öldürülmesiyle büyük bir gerileme yaşadı. ABD ile müzakerelerle ilgilenmiyoruz" dedi.

"TAHRAN'DAN ÖZÜR DİLEMELİ"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise, "Ukrayna uçağının düşmesine neden olanlar İran ulusundan özür dilemeli. ABD Orta Doğu'yu daha güvensiz hale getiren önceki suçlarından dolayı Tahran'dan özür dilemeli. Avrupa Birliği 2015 nükleer anlaşmada verdiği taahhütleri yerine getirmeli. Yabancı güçler Orta Doğu'yu terk etmeli" dedi.

ABD'nin gerçekleştirdiği füzeli saldırı sonucu İran Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani'nin hayatını kaybetmesi, dünya gündemine oturdu. Saldırı birçok ülkenin tepkisini çekerken İran'dan ardı ardına tehdit açıklamaları geldi. Konuya ilişkin bir tehdit açıklaması da İran Devrim Muhafızları'ndan geldi.

"TABUT SİPARİŞİ VERSİN"

İran Devrim Muhafızları, Kasım Süleymani'nin öldürülmesinden sonra ABD'yi tehdit ederek, "ABD ya askerlerini toplasın ya da tabut siparişi versin" dedi.

NE OLMUŞTU?

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklıyla 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.

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