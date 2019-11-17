İran dini lideri Hamaney, ülkede protestolarla ilgili sert açıklamalar yaptı: Halkımız değil, düşmanlarımız yapıyor

17.11.2019 12:35 | Son Güncelleme: 17.11.2019 12:46

Dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkelerinden olan İran'da, devlet tarafından sübvanse edilen benzine yüzde 50 zam yapıldı. Başkent Tahran olmak üzere, onlarca kentte sokağa çıkan halk, benzine yapılan zamma tepki gösterdi. Ülkede yaşanan kaosla ilgili ilk kez açıklama yapan İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, İran halkının protestolara katılmadığını ve İran düşmanlarının protestoları sürdürdüğünü belirtti.

"HALKIMIZ DEĞİL, HOLİGANLAR YAPIYOR"

Zam ve protestolar sonrası sessiz olan olan İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney bugün ilk kez konuştu. Hamaney yapılan zamma destek verdiğini açıkladı. İran devlet televizyonunda yer alan açıklamalarına göre, "Bazı insanlar şüphesiz bu karardan endişe duyuyorlar... Ama sabotaj ve kundaklama eylemleri bizim halkımız tarafından değil, holiganlar tarafından yapılıyor. Devrim karşıtları ve İran düşmanları, her zaman sabotaj ve güvenlik ihlallerini destekledi. Bugün de bunu yapmaya devam ediyorlar" dedi. Hamaney ayrıca, akaryakıt zammının uzman görüşlere dayandığını söyleyerek desteklenmesi çağrısı yaptı. Güvenlik güçlerine de "görevlerini yerine getirmeye" davet etti.

ÖFKE ÇOK YÜKSEK: HAMANEY'İN POSTERLERİ ATEŞE VERİLDİ

Sokaklara çıkan İran halkı, zamma öfkesini sert bir biçimde gösteriyor. Tahran'da benzine zam yapılmasını protesto eden göstericiler yolları kapattı. Bir grup ise, ülkenin dini lideri Ali Ayetullah Hamaney'in posterlerinin olduğu bir panoyu ateşe verdi. Bazı göstericilerin, "Hakkımızı alırız zilleti kabul etmeyiz" şeklinde sloganlar attığı kaydedildi.

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Ülkenin neredeyse tamamına yayılan gösterilerde birçok banka şubesi, benzin istasyonu, kamu binası ve polis aracı ateşe verilirken öfkeli kalabalıklar rejim karşıtı sloganlar attı. Başkent Tahran ve Kerec'deki gösteriler nedeniyle yollar trafiğe kapatılırken Tahran, Şiraz, İsfahan, Kirmanşah, Hürremşehr, Kerec, Abadan ve Hürremşehr'de okullar tatil edildi.

Milletvekillerinin çağrısı üzerine İran Meclisi'nin yarın benzin zammını görüşmek üzere olağanüstü kapalı oturum yapacağı ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin de pazartesi günü vekillerin sorularını yanıtlamak üzere parlamentoya gideceği duyuruldu.

İÇİŞLERİ BAKANI UYARDI

İran İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli, ülkede devam eden protestolara ilişkin yaptığı açıklamada "Şimdiye kadar müdahale etmekten sakınan güvenlik güçleri, gösterilerin bu şekilde devam etmesi halinde düzeni sağlamak için gerekli adımları atmak zorunda kalacaktır" dedi.