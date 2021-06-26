İran dini lideri Hamaney'den 5 binden fazla mahkuma af ve ceza indirimi

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, İmam Rıza'nın doğum günü ve Yargı Haftası nedeniyle 5 bin 156 mahkum hakkında af ve cezaların hafifletilmesini içeren kararı onayladı.

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, İmam Rıza'nın doğum günü ve Yargı Haftası nedeniyle 5 bin 156 mahkum hakkında af ve cezaların hafifletilmesini içeren kararı onayladı.

İran medyası, dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in sivil ve askeri mahkemelerde hüküm giymiş mahkumlar hakkında cezalarının indirilmesi ve affedilmesi yönündeki hazırlanan öneriyi kabul ettiğini duyurdu. Hamaney'in İmam Rıza'nın doğum günü ve Yargı Haftası nedeniyle 5 bin 156 mahkum için af ve cezalarının hafifletilmesi kararını onayladığı belirtildi. Hamaney tarafından onaylanan af ve cezada indirim kararı, Silahlı Kuvvetler Mahkemeleri, Devlet Ceza Kurumları ve Devrim Mahkemelerini kapsıyor.

Af yetkisine sahip olan Hamaney, dini-resmi bayramlarda ve devrim yıl dönümlerinde cezaevi mahkumları için af kararı veriyor. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı