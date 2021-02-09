İran devriminin 42. yıl dönümü kutlanıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İran devriminin 42. yıl dönümü kutlanıyor

09.02.2021 21:33 | Son Güncelleme: 09.02.2021 21:38

İran'da 11 Şubat 1979'da Ayetullah Ruhullah Humeyni liderliğinde gerçekleşen devrimin 42. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde başkent Tahran'daki Milad Kulesi'nden havai fişek gösterisi sunuldu.

İran'da 11 Şubat 1979'da Ayetullah Ruhullah Humeyni liderliğinde gerçekleşen devrimin 42. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde başkent Tahran'daki Milad Kulesi'nden havai fişek gösterisi sunuldu.

İran devriminin 42. yıl dönümü kutlanıyor
İran devriminin 42. yıl dönümü kutlanıyor
İran devriminin 42. yıl dönümü kutlanıyor
İran devriminin 42. yıl dönümü kutlanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Ali Çelebi Temel Karamollaoğlu
Magazin Barış Manço Aleyna Tilki Demet Akalın Neslihan Atagül
Spor Ali Koç Ömer Ali Serdar Aziz Ünal Karaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Türk Metal İstifa Fırtına
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İran devriminin 42. yıl dönümü kutlanıyor - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.2.2021 21:38:08. #1.16#
title