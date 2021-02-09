İran devriminin 42. yıl dönümü kutlanıyor
09.02.2021 21:33 | Son Güncelleme: 09.02.2021 21:38
İran'da 11 Şubat 1979'da Ayetullah Ruhullah Humeyni liderliğinde gerçekleşen devrimin 42. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde başkent Tahran'daki Milad Kulesi'nden havai fişek gösterisi sunuldu.
İran'da 11 Şubat 1979'da Ayetullah Ruhullah Humeyni liderliğinde gerçekleşen devrimin 42. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde başkent Tahran'daki Milad Kulesi'nden havai fişek gösterisi sunuldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun