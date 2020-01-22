: İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Besic Teşkilatı komutanı evinde öldürüldü

22.01.2020 11:30 | Son Güncelleme: 22.01.2020 12:09

ABD tarafından Bağdat'ta bombalanarak öldürülen İranlı Genaral Kasım Süleymani'nin yasını tutan İran, bir komutanın daha öldürülmesiyle çalkalanıyor.

MASKELİ KİŞİLER ÖLDÜRDÜ

İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars'a göre Muceddemi'nin Şadgan kentine bağlı Darhovin'de bulunan evi sabaha karşı kimliği henüz belirlenemeyen yüzleri maskeli silahlı kişiler tarafından basıldı. İranlı komutan uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Şadgan Valiliği, saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını ve kamuoyunun bilgilendirileceğini açıkladı.

SÜLEYMANİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ

ABD'nin silahlı insansız hava araçlarıyla (drone) Bağdat Uluslararası Havalimanı ve çevresine yönelik 3 Ocak'ta gerçekleştirdiği füze saldırısı sonucu Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ile Suriye'de önemli rol oynayan İran destekli Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el Mühendis de hayatını kaybetmişti.

İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI ORDUSU BESİC

Kasım 1979'da Ayetullah Humeyni'nin emriyle kurulan bir paramiliter gönüllü milis teşkilatıdır. Bu teşkilat doğrudan doğruya dini liderden emir alır. Şu anda resmi dini törenleri organize etme, sosyal hizmet sağlama, ahlak polisi ve muhalif toplantıların bastırılması gibi faaliyetlerle birlikte iç güvenlikte kolluk kuvvetlerine yardımcı kuvvet olarak görev yapmaktadır.

CESETLER TANINMAZ HALDEYDİ

Dünyayı ayağa kaldıran İran Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani'ye yönelik suikastte olay yerinin fotoğrafları tartışma yarattı. Yayımlanan fotoğraflarda teşhis etmesi imkansız hale gelen cesetlerden birinin elinde görülen yüzük Süleymani'nin ikonik yüzüğüyle aynıydı.

Saldırıda Kasım Süleymani haricinde İran destekli Haşdi Şabi'nin iki komutanı da vardı. Olay yerinden paylaşılan fotoğraflarda cesetlerin tanınmaz halde olduğu görülürken bir fotoğraf oldukça önemliydi. Zira o fotoğrafta cesetlerin birinin elinde olan yüzük Kasım Süleymani'nin elinde olan yüzükle aynıydı.

İRAN'DAN AMERİKA'YA GÖZDAĞI

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komuntanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından yaptığı açıklamada "ABD, haydutça maceracılığının tüm sonuçlarından sorumlu olacak" ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanlığı, İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komuntanı Kasım Süleymani'nin Bağdat'ta öldürülmesinin ardından yayınladığı açıklamada "ABD Ortadoğu'da tehlikeli bir durum yarattı, sonuçlarına hazır olmalı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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