: İran'dan Türkiye'ye çağrı: Rusya, Türkiye ve İran'ın Suriye'deki ortak çalışmaları devam etmeli

17.02.2020 17:59 | Son Güncelleme: 17.02.2020 18:08

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in danışmanı Mehdi Sanai, Rusya, Türkiye ve İran'ın Suriye'deki ortak çalışmalarının devam etmesi gerektiğini belirtti.

Moskova'da İran büyükelçisi olarak yürüttüğü görevinin ardından Dışişleri Bakanı Zarif'in danışmanlığına getirilen Sanai, 9. Valday Uluslararası Tartışma Kulübü Ortadoğu Konferansı çerçevesinde gazetecilere Suriye'deki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

ÇALIŞMALAR İSTİKARARIN YENİDEN TESİSİ İÇİN SONUÇ VERDİ

Sanai, "Elbette Suriye'deki barış ve istikrarı yeniden tesis etme süreci ile İran, Rusya ve Türkiye'nin ortak çalışmaları devam etmelidir. Zira bu çalışmalar, istikrarın yeniden tesisi konusunda sonuç verdiğini ortaya koydu" dedi.

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