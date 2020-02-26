Son dakika: İran'dan tahliye edilen 132 kişinin ilk test sonuçları negatif çıktı

26.02.2020 18:46 | Son Güncelleme: 26.02.2020 18:51

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan koronavirüs salgınıyla ilgili olarak yeni açıklamalarda bulundu. Koca, İran'da görülen koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'ye getirilerek, gözlem altına alınan 132 yolcu ve 8 mürettebata ilişkin, ilk test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.

"KORONAVİRÜS TÜRKİYE'DE RASTLANMAMIŞTIR"

Koca, tüm çabalarının virüsün Türkiye'ye girişinin engellenmesi için olduğunu belirterek şunları kaydetti: "Komşularımızda vaka görülmesinin artması nedeniyle tedbirlerimizi artırmamız gerekmiştir. Ülkemizde rastlanmamıştır. Ancak bu güne kadar rastlanmaması, görülmeyeceği anlamına gelmemektedir. Bugün İran sınırı kapılarımızda sahra hastaneleri oluşturup, gelmek isteyen Türk vatandaşlarımız için hazır bulunacaktır.

"YARIN SINIR KAPILARIMIZDAKİ ÖNLEMLERİ YERİNDE GÖRECEĞİM"

Yarın sınır kapılarımızda alınan önlemleri yerinde göreceğim. Ayrıca bildiğiniz gibi Tahran'dan ülkemize gelen Türk vatandaşlarımızı iki merkezde kontrol altına aldık. Şu ana kadar ateş veya hastalık bulgusu anlamında bir farklılık olmadığını özellikle söylemek istiyorum. Öksürük ve boğaz ağrısı yakınması olan hastalarımız vardı, onlarda giderek artan solunum sıkıntısı olmadığını çok rahatlıkla söyleyebiliriz.

"TAHRAN'DAN GELEN VATANDAŞLARIMIZI İKİ MERKEZDE GÖZLEM ALTINA ALDIK"

Özellikle Kum ve Meşet geçmişi olan kişilerin 14 günlük bir karantinada tutulması, bu kentlere uğramayan kişilerin sahra hastanelerde değerlendirmesi yapıp en az 7 gün bekletilmesi şeklinde bir yaklaşım benimsendi. Tahran'dan ülkemize gelen Türk vatandaşları iki merkezimizde gözetim altına aldık. Şu ana kadar kimsede ateş ve hastalık anlamında bir değişiklik olmadı. Klinik anlamda bir kötüleşmenin olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Koronavirüs taşımadıklarını özellikle söylemek istiyorum.

"TESTLERİN POZİTİF ÇIKTIĞI HİÇBİR İLİMİZ OLMADI"

Şu ana kadar testlerin pozitif çıktığı hiçbir ilimiz olmadı, koronavirüse şu ana kadar rastlanmadı. Ama yarın olmayacağı anlamına gelmez. Niğde'de Pakistanlı iki düzensiz göçmenin kontrolleri negatif çıktı. Konya'da Güney Kore'ye seyahat eden vatandaşlarımızın testleri negatif çıktı. Eskişehir'de bulunan İranlı vatandaşta herhangi bir bulgu bulunamadı. Şu anda negatif çıkamaları önümüzdeki dönemde negatif çıkacakları anlamına gelmeyebilir. Bir hafta sonra yapılan teste göre durum yine değerlendirilecek.İran'dan gelenler için gözlem evi noktaları planlandı. Birçok hastanemizde karantina odalarını hazır hale getirdik. Şu anda İran'dan Türk vatandaşlarının gelmesine izin vermiyoruz, Türkiye'den İran'a gidebilirler, ancak Çin ve Türkiye arasında hem gidiş hem dönüşler kapalı."

NE OLMUŞTU?

Tahran - İstanbul seferini yapan THY uçağı, bazı yolcularda koronavirüs şüphesi görülmesi nedeniyle Esenboğa Havalimanı'na acil iniş yapmıştı.

Apronda özel kıyafetli ve maskeli sağlık ekipleri tarafından karşılanan uçaktaki 132 yolcu ve 8 mürettebat, sağlık kontrolünden geçirilip ambulanslara Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesine nakledilmişti.