Son dakika: İran'dan gelen Türk şoför, koronavirüs şüphesiyle Mardin'de gözlem altına alındı

24.02.2020 17:13 | Son Güncelleme: 24.02.2020 17:25

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, İran'dan gelen ve yüksek ateş şikayetiyle hastaneye giden Türk şoför, koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı.

Tır şoförlüğü yapan ve ismi açıklanmayan kişi, yüksek ateş şikayetiyle bu sabah Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Acil serviste tedaviye alınan şoför, İran'dan geldiğini söylemesi üzerine, bu ülkede yayılan koronavirüs nedeniyle prosedür gereği gözlem altına alındı.

14 GÜNLÜK GÖZLEM SÜRESİ BAŞLADI

Tetkikleri yapılan şoför için 14 günlük gözlem süresi başladı. Şoförden alınan numuneler ise incelenmek üzere Ankara'ya gönderildi. Bu arada, hastanede çalışanları ve hastaneye gelenlerin maske taktıkları görüldü.

VAN'DA KORONAVİRÜS ŞÜPHESİ

Geçtiğimiz günlerde Van'da İran'dan giriş yapan 5 Türk vatandaşı, yüksek ateş görülmesi sebebiyle şüpheli olarak hastanede tedavi altına alınmıştı. Ancak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5 vatandaşımızdaki koronavirüs tetkiklerinin negatif çıktığını açıklamıştı.

Kaynak: DHA