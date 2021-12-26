İran'daki apartman yangınında 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı
AA / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel
İran'ın batısındaki Kirmanşah kentinde 9 katlı bir apartmanda çıkan yangında 2 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin de yaralandığı bildirildi.
İran'ın batısındaki Kirmanşah kentinde 9 katlı bir apartmanda çıkan yangında 2 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Devlet televizyonundaki habere göre, akşam saatlerinde 9 katlı bir apartmanda yangın çıktı.
2 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin de yaralandığı yangının nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğü belirtildi.
AA / Muhammet Kurşun - Son Dakika Haberleri
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