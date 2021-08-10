İran'da petrokimya tesisinde yangın çıktı
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İran'da petrokimya tesisinde yangın çıktı

İran'da petrokimya tesisinde yangın çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İran'ın Basra Körfezi'nde yer alan Hark adasındaki petrokimya tesisinin yakıt tankında yangın çıktı.

İran'ın Basra Körfezi'nde yer alan Hark adasındaki petrokimya tesisinin yakıt tankında yangın çıktı.

Basra Körfezi'nde yer alan Hark adasındaki petrokimya tesisinin yakıt tankında henüz nedeni bilinmeyen bir yangının çıktı. Yangında can kaybı yaşanmazken yangına ilişkin soruşturma başlatıldı. Hark petrokimya tesisinin yakıt tankında çıkan yangın sonrası yakıt tankları boşaltılırken saatler süren söndürme çalışmaları sonrası yangının kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarının başlatıldığı belirtildi.

İran'ın güneyinde yer alan Basra Körfezi'ndeki Hark petrokimya tesisi petrol ihracatının yapıldığı önemli tesislerden biri olarak kabul ediliyor. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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