İran'da Kovid-19'a karşı geliştirilen yerli aşı COVIRAN Bereket'in seri üretimine başlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İran'da Kovid-19'a karşı geliştirilen yerli aşı COVIRAN Bereket'in seri üretimine başlandı

İran'da Kovid-19'a karşı geliştirilen yerli aşı COVIRAN Bereket'in seri üretimine başlandı
Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

İran'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen yerli aşı COVIRAN Bereket'in seri üretimine başlandığı ve birkaç aya kadar ülkenin aşı sorununun kalmayacağı açıklandı.

İran'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen yerli aşı COVIRAN Bereket'in seri üretimine başlandığı ve birkaç aya kadar ülkenin aşı sorununun kalmayacağı açıklandı.

Kovid-19 Bilim Kurulunun katılımıyla başkent Tahran'da bir otelde düzenlenen programda, Faz-3 çalışmalarına devam edilen COVIRAN Bereket, gönüllüler üzerinde uygulandı.

Yeri aşı COVIRAN Bereket, Faz-3 için gönüllü olan Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu Üyesi Minu Muhriz, Sistan-Beluçistan Milletveklli Hüseyin Ali Şehriyari ve eski öğretim görevlisi Muhammed Ali Emirzerger'e yapıldı.

Bilim Kurulunun başında yer alan Muhammed Muhbir, yaptığı açıklamada, yerli aşı COVIRAN Bereket'in seri üretimine başladıklarını ve birkaç aya kadar ülkenin aşı sorununun kalmayacağını söyledi.

Muhbir, yerli aşıyı mayısta 1 milyon, haziranda 3,5 milyon, temmuzda 12 milyon ve ağustosta 15 milyon doz olmak üzere eylüle kadar 30 milyondan fazla doz üreterek Sağlık Bakanlığına teslim edeceklerini ve genel aşılamaya hız vereceklerini ifade etti.

İran, ilk yerli aşısı COVIRAN Bereket'i 29 Aralık 2020'de ilk defa insan üzerinde test etmiş ve başarılı sonuçlar alındığını açıklamıştı. Bilim Kurulunun başındaki Muhammed Muhbir'in kızı Tayyibe Muhbir, aşının yapıldığı ilk gönüllü olmuştu.

Ülkenin ikinci yerli aşısı Razi Cov Pars'ın insan üzerindeki ilk denemesi ise 28 Şubat'ta gerçekleştirilmiş, ilk aşamada aşı 133 gönüllüye uygulanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Derya Yanık Ruhsar Pekcan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Ebru Şallı Ebru Gündeş Farah Zeynep Abdullah
Spor Muslera Yılmaz Vural Fırat Aydınus Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Soykırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İran'da Kovid-19'a karşı geliştirilen yerli aşı COVIRAN Bereket'in seri üretimine başlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.4.2021 12:48:05. #1.14#

title