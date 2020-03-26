İran'da koronavirüsü yenen 90 yaşındaki kadın taburcu edildi
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İran'da koronavirüsü yenen 90 yaşındaki kadın taburcu edildi

İran'ın Kum kentinde 90 yaşındaki bir kadın, 11 günlük tedavisinin ardından yeni tip koronavirüsü yendi ve hastaneden taburcu edildi.

26.03.2020 15:36 | Son Güncelleme: 26.03.2020 16:25
İran'da koronavirüsü yenen 90 yaşındaki kadın taburcu edildi

İran'ın Kum kentinde 90 yaşındaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası, tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi.

İran devlet televizyonuna bağlı Genç Gazeteciler Kulübünün (YJC) haberine göre, Kum Furkani Hastanesi'nde 11 günden bu yana Kovid-19 tedavisi gören 90 yaşındaki kadın sağlığına kavuştu.

BU İLK VAKA DEĞİL

Üstelik, 90 yaşındaki kadının hastalığı yenmesi, Kovid-19 adına umut vaat eden ilk gelişme değil. Bem Tıp Bilimleri Üniversitesi Rektörü Abbas Abaszade, 15 Mart Pazar günü, 91 yaşındaki Kovid-19 hastasının Bem Pasteur Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından iyileştiğini duyurmuştu.

NE OLMUŞTU?

Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından neredeyse İran'ın tamamında etkili olmuştu.

Ülkede, can kaybı 2 bin kişiyi geçerken, vaka sayısı da 30 bine ulaştı.

İran'da koronavirüsü yenen 90 yaşındaki kadın taburcu edildi

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

İran'ın Kum kentinde koronavirüsü yenen 90 yaşındaki kadın taburcu edildi

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