İran hükümetinin koronavirüsten ölenlerin sayısını gizlediği iddia edildi

03.03.2020 22:53 | Son Güncelleme: 03.03.2020 23:02

İran'da koronavirüsün en yaygın olduğu bölge olan Kum'da çekilen bir video, ülkede koronavirüsün karşısında yaşanan çaresizliği gözler önüne serdi.

YERLERDE ONLARCA CESET VAR

Sosyal medyada yayınlanan videoda, Kum şehrinden gelen görüntüler hiç iç açıcı görünmüyor. Bir sağlık görevlisinin çektiği videoda, hastanenin içerisinde yerlerde ve masaların üzerinde onlarca ceset görünüyor. Sağlık görevlisi videoda koronavirüsten ölen kişiler için yer bulunamadığını ve ölülerin hastanelerde biriktiğini söylüyor.

"HÜKÜMET GERÇEK SAYILARI GİZLİYOR" İDDİASI

Sağlık görevlisi, İran hükümetinin gerçek sayıları gizleyerek felaketin büyüklüğünü insanlardan saklamak istediğini iddia ediyor.

ÖLÜ SAYISI 3 BİN 116 KİŞİYE ULAŞTI

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 90 bini geçti.

Covid-19 salgınında 3 bin 116 kişi hayatını kaybetti. Çin ana karasında 2 bin 943, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 2, İran'da 77, İtalya'da 79, Güney Kore'de 28, Japonya'da 12, Fransa'da 3, ABD'de 6, Avustralya, Tayland, Tayvan ve Filipinler'de de birer kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

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