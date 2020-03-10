İran'da koronavirüsten ölen sağlık personeli "görev şehidi" sayılacak
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Ayetullah Hamaney, fahrettin koca, İran, Güncel

İran'da koronavirüsten ölen sağlık personeli "görev şehidi" sayılacak

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden sağlık personelinin "görev şehidi" sayılacağı duyuruldu.

10.03.2020 13:56 | Son Güncelleme: 10.03.2020 13:56
İran'da koronavirüsten ölen sağlık personeli

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden sağlık personelinin "görev şehidi" sayılacağı duyuruldu.

İran devlet televizyonunun haberine göre, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Sağlık Bakanı Said Nemeki'nin Kovid-19'la mücadele sırasında hayatını kaybedenlerin "şehit" kabul edilmesine dair önerisini kabul etti.

Hamaney'in onayıyla Kovid-19'la mücadele sırasında hayatını kaybeden doktor, hemşire ve tüm sağlık personeline "görev şehidi" unvanı verilecek.

Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edilmiş, ardından neredeyse ülkenin tamamına yayılmıştı. Ülkede yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 291'e, vaka sayısı 8 bin 42'ye yükseldi.

İran'da çok sayıda sağlık personeli de Kovid-19'la mücadele sırasında yaşamını yitirmişti.

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Kaynak: AA

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Manşet

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