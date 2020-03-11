İran'da koronavirüs salgınına yakalanan Tahran Milletvekili Zühre İlahiyan, ölümcül virüsü yendi İran'ın Tahran Milletvekili Zühre İlahiyan, koronavirüs salgınına yakalanmasıyla gündeme gelmişti. İlahiyan, devlet televizyonunda yayınlanan görüntülü mesajında, ölümcül virüsü yendiğini ilan etti.

TAHRAN MİLLETVEKİLİ KORONAVİRÜSÜ YENDİ

İran'ın Tahran Milletvekili Zühre İlahiyan, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyada 4 bin'in üzerinde insanın hayatına mal olan ölümcül virüsü yendi. Koronavirüs testi pozitif çıkan milletvekili, hastanede gördüğü tedavi sonrasında, devlet televizyonunda yayınladığı video mesaj ile sağlığına kavuştuğunu herkese duyurdu.

MİLLETVEKİLİ TAVSİYELERDE BULUNDU

Kendisi de bir tıp doktoru olanİlahiyan, tedbirlerin alınması halinde Koronavirüsten korkulmaması gerektiğini belirterek, "Zorunlu olmadıkça seyahat etmeyin, ellerinizi sıklıkla yıkayın ve ellerinizle yüzünüze temas etmekten kaçının." tavsiyelerinde bulundu.

5 MART'TA SALGINA YAKALANDIĞI DUYURULMUŞTU

İlahiyan'ın danışmanı Mustafa Feyli, 5 Mart'ta Tahran Milletvekili'nin Koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını ve hastanede karantinaya alındığını duyurmuştu. Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından neredeyse ülkenin tamamına yayılmıştı. Ülkede Koronavirüse yakalananların sayısı 8 bin'i aşarken can kaybı 291'e yükseldi. Kovid-19 teşhisi konulan 2 bin 731 kişi ise iyileşerek taburcu edildi. İran'da Kovid-19 teşhisi konulan Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Rıza Rahmani de iyileşerek taburcu edilmişti.