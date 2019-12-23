İran'da Arak nükleer reaktörünü yapılandırma çalışmalarında ikinci safha tamamlandı

23.12.2019 15:35 | Son Güncelleme: 23.12.2019 15:35

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, Arak Ağır Su Reaktörü'nde sıcak su havuzu ve pompalarından oluşan ikinci bölümün inşasının tamamlandığını söyledi.



İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, Arak nükleer reaktöründe düzenlenen açılış töreninde konuşan Salihi, "Bugün Arak reaktörünün ikinci safhasının açılışına şahit oluyoruz. Bu bölümde reaktörün kalbinde meydana gelen sıcaklık tahliye edilecek. İkinci bölümün kontrol odası da tamamlandı." dedi. Euronews.com'da Görüntüle