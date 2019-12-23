İran'da Arak nükleer reaktörünü yapılandırma çalışmalarında ikinci safha tamamlandı
Haberler » Dünya » İran'da Arak nükleer reaktörünü yapılandırma çalışmalarında ikinci safha tamamlandı - Haberler

İran'da Arak nükleer reaktörünü yapılandırma çalışmalarında ikinci safha tamamlandı

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, Arak Ağır Su Reaktörü'nde sıcak su havuzu ve pompalarından oluşan ikinci bölümün inşasının tamamlandığını söyledi

23.12.2019 15:35 | Son Güncelleme: 23.12.2019 15:35
İran'da Arak nükleer reaktörünü yapılandırma çalışmalarında ikinci safha tamamlandı

Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Salihi, Arak Ağır Su Reaktörü'nde sıcak su havuzu ve pompalarından oluşan ikinci bölümün inşasının tamamlandığını söyledi.


İranlı Öğrenciler Ajansına (ISNA) göre, Arak nükleer reaktöründe düzenlenen açılış töreninde konuşan Salihi, "Bugün Arak reaktörünün ikinci safhasının açılışına şahit oluyoruz. Bu bölümde reaktörün kalbinde meydana gelen sıcaklık tahliye edilecek. İkinci bölümün kontrol odası da tamamlandı." dedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler