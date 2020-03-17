İran'dan mahkumlar için önemli koronavirüs kararı: 85 bin mahkum serbest bırakıldı Koronavirüsünten en çok etkilenen üçüncü ülke olan İran, koronavirüs salgınına karşı mahkumlar hakkında önemli bir karar aldı. Ülke genelinde alınan kararla, 85 bin mahkum geçici olarak serbest bırakıldı.

Çin'in vuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyada binlerce ölüme neden olan koronavirüs salgınına karşı devletler önlemlerini artırıyor. Ölümcül virüsten en çok etkilenen üçüncü ülke olan İran da bu tedbirler kapsamında yeni kararlar aldı. Alınan kararla İran cezaevlerinde bulunan 85 bin mahkum geçici olarak serbest bırakıldı.

85 BİN MAHKUM SERBEST BIRAKILDI

Binlerce insanın ölümüne neden olan koronavirüs salgınına karşı İran yeni tedbir kararları aldı. Ölümcül virüsten en çok etkilenen üçüncü ülke olan İran, Reuters'ın aktardığına habere göre hapishanelerinde bulunan 85 bin mahkumu geçici olarak serbest bıraktı. Serbest bırakılanlar arasında siyasi tutuklular da bulunuyor

BM ÖZEL RAPORTÖRÜ ÇAĞRI YAPMIŞTI

İran'da bulunan Birleşmiş Milletler Özel Raportörü, 10 Mart'ta İran'daki siyasi tutukluların aşırı kalabalık hapishanelerden serbest bırakılması yönünde çağrıda bulunmuştu. İran, şu anda görülen 14 bin 991 vakayla koronavirüs salgınından en çok etkilenen üçüncü ülke konumunda.