İran Lideri Ruhani, Dışişleri Bakanı Zarif'in İstifasını Kabul Etmedi

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, görevi daha fazla sürdüremeyeceğini belirterek istifa ettiğini açıklamıştı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin, Zarif'in istifasını kabul etmediğini açıkladı.

CUMHURBAŞKANLIĞINI İŞARET ETTİ

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Dışişleri Bakanlığı resmi sitesinde yer alan açıklamasında, Zarif'in istifasının kabul edilmediğini ve bunun Cumhurbaşkanlığı Ofisi tarafından da duyurulduğunu söyledi.

Sözcü Kasımi, Zarif'in kendi sosyal medya hesabından paylaştığı açıklama dışında istifanın nedeniyle ilgili hiçbir iddianın doğru olmadığını ifade etti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi

NE OLMUŞTU?

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, resmi sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımda, görevine devam edemeyeceğini belirterek, "Aziz ve cesur İran milleti ile değerli yetkililere geride kalan 47 ay boyunca gösterdikleri nezaket için teşekkür ediyorum. Görev süresince yerine getiremediğim hizmetlerden ve eksikliklerimden dolayı samimiyetle özür dilerim. Esen kalın" ifadelerini kullanmıştı.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, daha önce yaptığı açıklamada, Ruhani'nin, istifa kararı alan Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in görevine devam etmesini istediğini belirterek, "Ruhani'nin gözünde, İran'ın yalnızca tek bir dış politikası ve tek bir Dışişleri Bakanı vardır." ifadesini kullanmıştı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani

Kaynak: AA