İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Koronavirüsle mücadeleyi ciddiye almalıyız"
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İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Koronavirüsle mücadeleyi ciddiye almalıyız"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, halka yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını ciddiye almaları, ancak korkuya neden olabilecek asılsız söylentilere kulak asmamaları çağrısında bulundu.

11.03.2020 12:18 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:18
İran Cumhurbaşkanı Ruhani:

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, halka yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını ciddiye almaları, ancak korkuya neden olabilecek asılsız söylentilere kulak asmamaları çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Ruhani, başkent Tahran'da kendisi dışında tüm kabine üyelerinin koruyucu maskeyle katıldığı Bakanlar Kurulu toplantısında konuştu.

Hükümetin tüm birimleriyle salgının yayılmasını durdurmak için seferber olduğunu belirten Ruhani, "Halkın yaşamının tahammül edilemeyecek bir noktaya evrilmemesi için çabalıyoruz." ifadesini kullandı.

Ruhani, koronavirüsle mücadelenin hükümetin yanı sıra halkın da tedbirler almasını gerektirdiğini vurgulayarak, "Seyahatlerin virüsün yayılmasında etkili olduğunu bilmeliyiz. Bu mesele ekonomimizde de büyük baskılara yol açtı. Koronavirüsle mücadeleyi ciddiye almalıyız." diye konuştu.

"En güvenli yer ev"

Nevruz tatilinde her zamankinin aksine bu yıl halkın seyahatlerden kaçınması gerektiğinin altını çizen Ruhani, "Koronavirüsün daha fazla yayılmasının önüne geçmeliyiz. Dikkatsizce yapılan seyahatlerin virüsün daha fazla yayılmasına yol açmasına engel olalım. Gidiş-gelişleri en aza indirmeliyiz çünkü koronavirüs salgınında en güvenli yer evdir." dedi.

Asılsız söylentilere kulak asılmaması çağrısında bulunan İran Cumhurbaşkanı, şunları söyledi:

"Bu söylentiler bazen sosyal medyada bazen medyada hatta devlet televizyonunda dahi yer alıyor. Bu dedikoduların halkın direniş ruhuna zarar vermesine izin vermeyelim. Korku ve panik virüsten daha tehlikelidir. Virüsü küçümsememeliyiz ancak paniğe neden olacak şekilde büyütmemeliyiz."

Ruhani, salgının etkili olduğu bölgelerin karantinaya alınması önerilerine ilişkin ise, "Şehirlerin karantinaya alınmasının daha büyük sorunlara yol açabileceği değerlendirildi. Vatandaşlar, şehirlerin giriş çıkış noktalarında kontrolden geçebilir. Şüpheli durumdaki kişiler sağlık merkezlerine yönlendirilebilir." ifadelerini kullandı.

Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından neredeyse ülkenin tamamına yayılmıştı. Ülkede koronavirüse yakalananların sayısı 8 bini aşarken can kaybı 291'e yükseldi. Kovid-19 teşhisi konulan yaklaşık 2 bin 700 kişi ise iyileşerek taburcu edildi.

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Kaynak: AA

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