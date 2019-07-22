İran, CIA'ye çalıştığı iddiasıyla tutukladığı 17 şüpheli hakkında kararını verdi

İran medyası, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) adına casusluk yapan 17 kişinin yakalandığını, bazılarının idam cezasına çarptırıldığını duyurdu. İran İstihbarat Bakanı Mahmud Alevi, ABD ve başka ülkeler adına casusluk yapanların tespit edildiğini açıklamıştı.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars'ın İstihbarat Bakanlığı Casuslukla Mücadele Birimi Başkanı'na dayandırdığı haberinde ise, 'söz konusu 17 casusun CIA tarafından yetiştirildikten sonra İran'ın hassas merkezlerine sızdırıldığı, bazı casusların yeryüzünde fesat işleme suçundan idam cezasına çarptırılacağı' belirtildi.

İSTİHBARAT BAKANI ALEVİ'NİN AÇIKLAMASI

İran İstihbarat Bakanı Mahmud Alevi, kabine toplantısı ardından başkent Tahran'da basın toplantısı düzenlemişti. Bakan Alevi, ABD ve diğer ülkeler adına ajanlık yapan bir grup kişinin tutuklandığını açıklamıştı. Alevi, "Muhtelif yerlerde ve hassas merkezlerde ABD ve yabancı ülkeler adına casusluk yapan kişiler tespit ettik. Gözaltı işlemlerinin ardından adli makamlara teslim ettik" demişti.

İran İstihbarat Bakanı Mahmud Alevi

Kaynak: İHA