: İran, ABD Başkanı Trump'ın suçlamalarını reddetti

31.12.2019 23:28 | Son Güncelleme: 31.12.2019 23:36

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine yönelik saldırıyı İran'ın düzenlediğini söylemesinin ardından söz konusu suçlamayı reddetti.

İRAN SUÇLAMALARI "KÜSTAHLIK" OLARAK NİTELEDİ

Bakanlık tarafından internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, "Amerika, Irak halkından en az 25 kişinin vahşice öldürülmesine karşı düzenlenen protestoları İran'a atfetmenin şaşırtıcı bir küstahlığına sahip" ifadeleri kullanıldı.

TRUMP NE DEMİŞTİ?

Irak'ta Şii milis gücü Haşdi Şabi taraftarları, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği binasının duvarını ateşe verip içeriyi bastı. Yaşanan gerginlikle ilgili açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, saldırıyı İran'ıı yaptığını söyledi.

"TAMAMEN ONLAR SORUMLU TUTULACAK"

Trump attığı tweette, "İran bir ABD'li müteahhidi öldürdü, çok sayıda yaralı var. Güçlü bir şekilde karşılık verdik ve her zaman vereceğiz. İran şimdi Irak'taki ABD Büyükelçiliği'ne saldırı düzenliyor. Tamamen onlar sorumlu tutulacak. Ek olarak, Irak kuvvetlerinin elçiliği korumasını bekliyoruz " ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

ABD Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 'savunma amaçlı olarak' Irak'taki Hizbullah Tugayları'nın (Kataib Hizbullah) silah depolarının, komuta ve kontrol merkezlerinin hedef alındığı belirtilerek hava saldırısı görüntüleri paylaşılmıştı. Kataib Hizbullah mensubu 25 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından Irak ve İran ABD'ye tepki göstermişti. Öte yandan ABD Bağdat Büyükelçiliği'nin güvenlik nedeniyle boşaltıldığı belirtildi.

Kaynak: İHA

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