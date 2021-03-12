İran'a ait konteyner gemisine Akdeniz'de saldırı

İran'a ait bir konteyner gemisine Akdeniz'de saldırı düzenlendiği ve geminin gövdesinde hasar oluştuğu bildirildi.

İran'da devlete bağlı Gemicilik Şirketinin Sözcüsü Ali Giyasiyan, yerel basına yaptığı açıklamada, Avrupa'ya giden bir ticari konteyner gemisine 10 Mart'ta patlayıcı maddeyle "terörist" saldırı düzenlendiğini söyledi.

GEMİDE HASAR OLUŞTU

Patlayıcı madde atılması üzerine gemide çıkan yangının kontrol altına alındığını ancak gövde kısmında hasar oluştuğunu belirten Giyasiyan, gemide bulunan kişilerin ise zarar görmediğini aktardı.

"SALDIRILAR DENİZ KORSANLIĞINA ÖRNEK"

Olayın Akdeniz'in hangi noktasında yaşandığına ilişkin bilgi vermeyen Giyasiyan, "Bu tür saldırılar uluslararası yasalara aykırı şekilde yapılan deniz korsanlığına bir örnektir. Faillerinin tespit edilmesine yönelik hukuki takibat yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı