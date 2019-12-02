Iraklı aile, kendilerinden habersiz evden para alan çocuklarının ellerini dağladı

02.12.2019 13:19 | Son Güncelleme: 02.12.2019 13:58

Kastamonu'da yaşayan Irak uyruklu aile, 10 ve 8 yaşlarındaki çocuklarının, kendilerinden habersiz evden para aldıkları gerekçesiyle kızgın bıçakla ellerini dağladı. Gözaltına alınan Iraklı aile serbest bırakılırken, çocuklar yurda yerleştirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da İnönü Mahallesinde ikamet eden Irak uyruklu 10 yaşındaki A.H. ve 8 yaşındaki A.H. isimli çocuklar, ailelerinin haberi olmadan evden para aldı. Bunu fark eden baba F.H. ve anne S.H, çocuklarını cezalandırmak için ocakta ısıttıkları bıçakla çocuklarının ellerini dağladı. Çocukları hastaneye götürmeyen aile, kendi imkanlarıyla pansuman yaptı.

OKULDA FARK EDİLDİ

Okul idaresi tarafından fark edilen Iraklı çocuklar, ailesinin kızgın bıçakla ellerini dağladığını anlattı. Bunun üzerine okul idaresi, 155 Polis İmdat hattını arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine Irak uyruklu baba F.H. ve Anne S.H. polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba F.H. ve Anne S.H, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan kızgın bıçakla elleri dağlanan çocuklar ve diğer iki kardeşi, aileden alınarak yurda yerleştirildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA