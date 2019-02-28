Irak'tan Dünyayı Ayağa Kaldıracak İddia: DEAŞ Lideri ABD'nin Koruması Altında Geziyor

Iraklı milletvekili Hasan Salim, DEAŞ elebaşı Ebu Bekir el-Bağdadi'nin ABD askerlerinin koruması altında Anbar çölünde istediği gibi hareket ettiğini ileri sürdü.

"AMERİKAN ASKERLERİN KORUMASI ALTINDA"

El-Nashra'nın aktardığına göre, Irak parlamentosunda Şii El-Sadikun bloğu vekili olan Hasan Salim, "DEAŞ lideri El-Bağdadi, Anbar ilindeki çölün batısında Amerikan askerlerin koruması altında. El-Bağdadi, Amerikalıların koruması altında Irak ve Suriye arasında gidip geliyor" dedi.

"KORKU YÜZÜNDEN DESTEK VERİYOR"

ABD'nin Irak'taki Ayn el-Asad üssünden DEAŞ liderine destek sağlandığını iddia eden vekilin görüşüne göre, ABD ordusu, 'Irak'tan yabancı askerlerin çıkarılmasıyla ilgili tasarının kabul edileceği korkusu yüzünden' El-Bağdadi'ye destek veriyor.

Ebu Bekir el-Bağdadi

"IRAKLI AŞİRETLERLE BAĞLANTISI VAR"

Iraklı uzman Haukar el-Caf, Baghdad Today'e açıklamasında, halihazırda El-Bağdadi'nin Sarsar Gölü ve doğduğu Samarra şehri arasında bir yerde saklandığını ileri sürmüştü. Uzman, DEAŞ liderinin Irak'ta güvende olması için yerel aşiretlerle bağlantılarından yararlandığını iddia etmişti.

YASA MART AYINDA OYLANACAK

ABD askerlerinin Irak topraklarından çıkarılmasını öngören tasarının önümüzdeki Mart ayında oylamaya sunulması bekleniyor.