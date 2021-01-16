Irak'ta kuş gribi: 60 bin tavuk itlaf edildi
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Irak'ta kuş gribi: 60 bin tavuk itlaf edildi

16.01.2021 03:19 | Son Güncelleme: 16.01.2021 08:32

Irak'ta kuş gribi vakalarının artması, yetkilileri harekete geçirdi. Selahaddin ilinin Samara ilçesinde bulunan tavuk yetiştirme kümeslerinde kuş gribine yakalandığı tespit edilen 60 bin tavuk itlaf edildi. Bölge ise 3 km boyunca karantinaya alındı.

Irak'ın Selahaddin ilinde 60 bin tavuğun kuş gribine yakalandığı ve tavukların itlaf edildiği açıklandı.Selahaddin Valisi Ammar el-Cebr tarafından yapılan açıklamada, Samara ilçesinde bulunan tavuk yetiştirme kümeslerinde 60 bin tavukta kuş gribi virüsü teşhis edildiğini belirterek, virüse karşı önlem alamaya çağırdı. El-Cebr söz konusu kümes alanın 3 km boyunca karantina altına alındığını vurguladı.

BÖLGE ABLUKAYA ALINDI

Irak Tarım Bakanlığı Sözcüsü Hamit el-Naif, söz konusu gribin yayılmasını önlemek amacıyla bakanlığın toplantı yaptığını ve kümeslerdeki 60 bin tavuğun itlaf edilerek bölgenin 3 km boyunca abluka altına alındığını söyledi.
Kuş gribi virüsünün Dünya Hayvan Sağlık Örgütü'ne göre birçok ülkede yayıldığını aktaran el-Naif, ülkeye canlı ve donmuş tavukların ithaline yasak getirilmesini talep etti.
Irak'ta kuş gribi: 60 bin tavuk itlaf edildi
Irak'ta kuş gribi: 60 bin tavuk itlaf edildi
Irak'ta kuş gribi: 60 bin tavuk itlaf edildi
Irak'ta kuş gribi: 60 bin tavuk itlaf edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDULKADİR HACIOĞLU

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