Irak'ta kuş gribi: 60 bin tavuk itlaf edildi

Irak'ta kuş gribi vakalarının artması, yetkilileri harekete geçirdi. Selahaddin ilinin Samara ilçesinde bulunan tavuk yetiştirme kümeslerinde kuş gribine yakalandığı tespit edilen 60 bin tavuk itlaf edildi. Bölge ise 3 km boyunca karantinaya alındı.

Irak'ın Selahaddin ilinde 60 bin tavuğun kuş gribine yakalandığı ve tavukların itlaf edildiği açıklandı.Selahaddin Valisi Ammar el-Cebr tarafından yapılan açıklamada, Samara ilçesinde bulunan tavuk yetiştirme kümeslerinde 60 bin tavukta kuş gribi virüsü teşhis edildiğini belirterek, virüse karşı önlem alamaya çağırdı. El-Cebr söz konusu kümes alanın 3 km boyunca karantina altına alındığını vurguladı.

BÖLGE ABLUKAYA ALINDI

Irak Tarım Bakanlığı Sözcüsü Hamit el-Naif, söz konusu gribin yayılmasını önlemek amacıyla bakanlığın toplantı yaptığını ve kümeslerdeki 60 bin tavuğun itlaf edilerek bölgenin 3 km boyunca abluka altına alındığını söyledi.Kuş gribi virüsünün Dünya Hayvan Sağlık Örgütü'ne göre birçok ülkede yayıldığını aktaran el-Naif, ülkeye canlı ve donmuş tavukların ithaline yasak getirilmesini talep etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDULKADİR HACIOĞLU