Irak'ta "Amerika ve İsrail'e ölüm" mesajları paylaşıldı!

12.09.2019 19:26

Amerika'nın 2003 yılında işgal ettiği Irak'ta bilboard hareketliliği yaşandı. Başkent Bağdat'tabilboardlara "Amerika ve İsrail'e ölüm" mesajları paylaşıldı. Aynı zamanda Özgülük Heykeli'nin, ABD Başkanı Donald Trump'ın kesik kafasını tuttuğu bir fotoğrafa da yer verildi.

Özgürlük Heykeli'nin, Trump'ın kesik kafasını tuttuğu fotoğraf ''İsrail'i destekleyen Amerika Birleşik Devletleri, bölgede güvensizlik ve istikrarsızlıktan sorumludur'' mesajı ile gösterildi.

CUMHURBAŞKANLIĞI KÖŞKÜNÜN BİR KİLOMETRE UZAĞINDA YAYINLANDI

Mesajlar, Irak Cumhurbaşkanlığı Köşkü ve Amerika'nın Irak Büyükelçiliğinin yaklaşık bir kilo metre uzağında yayınlandı.

"İRAN AJANLARI YAPTI"

Irak'ın Ninova valisi Atheel al-Nujaifi, yazı ve fotoğrafların,İran ajanları tarafından yayınlandığını; Irak hükümetinin İran destekli gruplar karşısında ne kadar zayıf kaldığını gösterdiğini söyledi.