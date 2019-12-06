Irak'ta ABD üssüne roketli saldırı düzenlendi

06.12.2019 00:13 | Son Güncelleme: 06.12.2019 00:17

Irak askeri kaynaklarına göre, ABD askerlerinin bulunduğu, Selahaddin ilindeki Beled Askeri Hava Üssü'ne 2 roket düştü.

Irak Güvenlik Medya Ağı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından Selahaddin ilindeki Beled Askeri Hava Üssü'ne 2 roketatıldı. Maddi hasara yol açan saldırıda can kaybının yaşanmadığı aktarıldı.

GEÇEN SALI DA BAŞKA BİR ÜSSE SALDIRI OLMUŞTU

Irak'ın batısındaki Anbar kentinde ABD askerlerinin bulunduğu askeri üsse geçen Salı günü de roketli saldırı gerçekleştirilmişti. Irak Savunma Bakanlığı'na bağlı Medya Güvenlik Ağı, Anbar ilindeki Aynü'l Esed Askeri Hava Üssü'ne 5 roket düştüğünü belirterek olayda can kaybının yaşanmadığını söylemişti.

Irak'ta IŞİD'in ülkenin büyük bir kısmını işgal etmesinin ardından sayıları 5 ile 10 bin arasında olduğu belirtilen ABD askeri Irak ordusuna yardım için gönderilmişti.

Kaynak: İHA