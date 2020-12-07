Irak'ın Süleymaniye kentinde protestocular siyasi parti binalarını ateşe verdi
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Irak'ın Süleymaniye kentinde protestocular siyasi parti binalarını ateşe verdi

07.12.2020 15:55 | Son Güncelleme: 07.12.2020 15:58
Irak'ın Süleymaniye kentinde protestocular siyasi parti binalarını ateşe verdi

Irak'ın Süleymaniye kentinde maaş ödemelerinde yaşanan gecikmeler nedeniyle başlayan gösterilerde, protestocuların siyasi parti binalarını ateşe verdiği belirtildi.

Irak'ın Süleymaniye kentinde maaş ödemelerinde yaşanan gecikmeler nedeniyle başlayan gösterilerde, protestocuların siyasi parti binalarını ateşe verdiği belirtildi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Süleymaniye'nin Seyitsadık ilçesindeki protestolar sırasında parti binaları ateşe verildi.

Protestolarda ilçedeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), Kürdistan İslami Toplum Partisi (Komel) ve Kürdistan İslami Birlik Partisi'ne (Yekgirtu) ait parti binalarının zarar gördüğü ve binaların bir kısmının ateşe verildiği kaydedildi.

KDP binasına girmeye çalışan protestoculara ateş açıldı: 2 yaralı

Öte yandan KDP binasına girmeye çalışan protestoculara ateş açıldığı ve ilk belirlemelere göre 2 göstericinin yaralandığı aktarıldı.

Yaralı göstericilerin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Süleymaniye'nin Piremegrun kasabasında dün düzenlenen gösterilerde de KYB'ye ait parti binası ateşe verilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Aydoğan

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