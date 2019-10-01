Irak Başbakanı Abdülmehdi: Her an savaş çıkabilir

01.10.2019 00:18

ABD ve İran arasında tırmanan gerilim ve bölgedeki gelişmeler hakkında Arap basınına açıklamalarda bulunan Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, bölgede her an, ani bir kararla savaş çıkabileceği uyarısında bulundu. Abdülmehdi "Çıkacak savaşı durdurmak zor olacak" dedi.

"KÖRFEZ KRİZİYLE İLGİLENEN DEVLETLER DİYALOGDAN YANA"

Savaş ihtimalinin bölgeden uzaklaştırılması gerektiğini ve herkesin sorunu çözmek için diyalogdan yana tavır göstermesi gerektiğini söyleyen Abdülmehdi, "Birçok göstergeler İsrail dışındaki herkesin bölgede savaşın çıkmasını istemediğine işaret ediyor. Birçok ülke çözüm alanı olabilir ve bunların birisi Bağdat'tır. Körfez kriziyle ilgilenen devletler diyalogdan yana, İran ile Suudi Arabistan diyalog kurmaya hazır olduklarını söyledi" ifadelerini kullandı.

"SALDIRILARIN ARKASINDA İSRAİL VAR"

Son dönemde İran yanlısı Şii Haşdi Şabi güçlerine düzenlenen saldırılara da değinen Abdülmehdi, "Saldırılarla ilgili yapılan soruşturmalar sonuçları saldırıların arkasında İsrail'in olduğunu gösteriyor" dedi.

Kaynak: İHA