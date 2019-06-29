iPhone Batarya Ömrü Nasıl Uzatılır?

iPhone, diğer akıllı telefon üreticilerinin cihazlarına göre çok daha düşük kapasiteli bataryaya sahip olmasının yanında, bunu kullanıcısına fark ettirmemesiyle de tanınıyor. Cihazlar uzun bir süre kullanıldığında pil sağlıkları ilk günkü kadar iyi olmayabiliyor. Bu da akıllı telefonun günü çıkaramamasına sebep oluyor. Bundan yola çıkarak, iPhone akıllı telefonlarda pil ömrünü nasıl uzatabileceğinizi açıklıyoruz.

Not: Oldukça temel çözümlerden başlayıp, giderek daha detaylı çözümlere ilerleyeceğiz.

1. Ekran parlaklığını düşürün:

Ekran, bataryayı en çok tüketen donanımlarda başı çekiyor. Ekranın parlaklığını gerekmedikçe orta seviyelerde tutarak veya otomatik parlaklık ayarını açarak, cihazınızın pili seviyesinin daha yavaş azalmasını sağlayabilirsiniz.

Bunları gerçekleştirmek için Ayarlar > Ekran ve Parlaklık yolunu takip edip gerekli ayarları uygulayabilirsiniz.

2. Konum servislerini sınırlandırmak ya da kapatmak:

Cihazınızın nerede bulunduğunun belirlenmesi için kullanılan konum servisleri, bataryanızın büyük ölçüde zorlanmasına sebep oluyor. Bu özelliği kapatmak sizi bazı özelliklerden mahrum bırakacak ancak pil performansınızın önemli ölçüde iyileşmesine olanak tanıyacaktır.

3. Wi-Fi ve Bluetooth'u kapatmak:

Kullanmayacağınız zamanlarda Wi-Fi ve Bluetooth'u Ayarlar'a gidip kapatın. Bunu yapmaz iseniz Apple, Wi-Fi ve Bluetooth'u hiçbir zaman tamamen kapatmaz. Wi-Fi ve Bluetooth'un tamamen kapalı olmadığını ise Denetim Merkezi'nde bulunan beyaz logolardan anlayabilirsiniz.

4. 4G/LTE tasarruf modunu açmak:

Cihazınızın uzun süre dayanmasına gerçekten çok ihtiyacınız varken internete de bir o kadar ihtiyaç duyuyorsanız, bağlantı sevisinizi 4G yerine 3G'ye indirgeyebilirsiniz. Bunu gerçekleştirmek için Ayarlar > Hücresel > Seçenekler > LTE'yi Etkinleştir yolunu takip edin ve Kapalı seçeneğini işaretleyin.

5. Eğer bağlantıya ihtiyaç yoksa uçak modu var:

Pilinizin azaldığı durumlarda, eğer ki internete ve aramalara ihtiyacınız yoksa cihazınızı Uçak Modu'na alın.

Uçak Modu aktifken Wi-Fi'ı ve Bluetooth'u kullanabileceğinizi de unutmayın.

6. Otomatik kilit:

Ekranın otomatik kilitlenme süresini minimum olan 1 dakikaya indirin. Bu sayede cihazınızı başıboş bıraktığınız takdirde, 1 dakika içerisinde kendisini kilitleyecek ve gereksiz yere ekranın açık kalmasını önleyerek pilden tasarruf sağlayacaktır.

iPhone'unuzun bataryasından daha çok faydalanmak için yukarıda anlattığımız adımları uygulayabilirsiniz. Cihazınız eski bir iPhone modeli ise Ayarlar > Pil > Pil Sağlığı yolundan pilinizin durumunu kontrol edebilir ve gerektiği takdirde Apple'a başvurarak pil değişimi talep edebilirsiniz.